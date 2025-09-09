Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"
Foto: © photonews

Norman Bassette zocht deze zomer een nieuwe uitdaging na een teleurstellend seizoen bij Coventry City. De Belgische spits koos voor Stade Reims, ondanks interesse van clubs als Anderlecht en KV Mechelen.

Norman Bassette heeft deze zomer een nieuwe club gevonden, en dat leek nodig. Afgelopen seizoen kon hij maar weinig indruk maken bij Coventry City.

In 29 wedstrijden scoorde de Belgische spits slechts twee doelpunten. Bassette kwam dan ook niet meer in de plannen van coach Frank Lampard voor.

Dit seizoen zat hij nog geen enkele keer bij de selectie, en dus was het tijd om andere oorden op te zoeken. Bassette maakte uiteindelijk een transfer naar Stade Reims, waar hij bij Karel Geraerts is beland.

Maar hij had ook opnieuw in België kunnen spelen. Dat vertelde hij in een interview volgens Het Nieuwsblad. "Er hebben wel wat clubs geïnformeerd. Zeker in de laatste dagen van de mercato. Onder meer Schalke 04, KV Mechelen en Anderlecht hebben inlichtingen ingewonnen."

Hij kon dus naar Anderlecht, maar dat was geen optie meer in zijn hoofd. "Maar ik had op dat moment mijn woord al gegeven aan Reims en er was geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om dat woord te breken. Het discours van de coach heeft me echt overtuigd om daar te tekenen."

