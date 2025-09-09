OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

Patro Eisden heeft zijn laatste zomeraanwinst vastgelegd. Middenvelder Kéres Masangu komt over van FCV Dender.

Patro Eisden greep afgelopen seizoen net naast de promotie, maar de ambitie is gebleven. Er werden deze zomer al heel wat transfers gedaan door de Limburgers.

Maar nu hebben ze gedaan met shoppen. Op dinsdag kondigden de Koempels hun laatste zomerse versterking aan. Kéres Masangu komt hen versterken.

Stijn Stijnen verwelkomt versterking op het middenveld bij Patro Eisden

Masangu is een 25-jarige middenvelder, die de overstap maakt van FCV Dender. Bij zijn voormalige club kwam hij in 2023 aan. Hij werd destijds overgenomen van Virton.

Bij Dender kwam hij uiteindelijk niet veel in actie. Op twee seizoenen tijd speelde hij in totaal 17 wedstrijden voor Dender, waarvan de meeste als invaller.

Op deze manier hoopt de Antwerpenaar zijn carrière nieuw leven in te blazen. Patro-coach Stijn Stijnen reageerde bij de club al kort. "Kéres brengt ons opties in het middenveld. We hebben met hem geanticipeerd op het vertrek van Carrim."