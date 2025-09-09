OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club
Foto: © photonews
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 87

Patro Eisden heeft zijn laatste zomeraanwinst vastgelegd. Middenvelder Kéres Masangu komt over van FCV Dender.

Patro Eisden greep afgelopen seizoen net naast de promotie, maar de ambitie is gebleven. Er werden deze zomer al heel wat transfers gedaan door de Limburgers.

Maar nu hebben ze gedaan met shoppen. Op dinsdag kondigden de Koempels hun laatste zomerse versterking aan. Kéres Masangu komt hen versterken.

Stijn Stijnen verwelkomt versterking op het middenveld bij Patro Eisden

Masangu is een 25-jarige middenvelder, die de overstap maakt van FCV Dender. Bij zijn voormalige club kwam hij in 2023 aan. Hij werd destijds overgenomen van Virton.

Bij Dender kwam hij uiteindelijk niet veel in actie. Op twee seizoenen tijd speelde hij in totaal 17 wedstrijden voor Dender, waarvan de meeste als invaller.

Op deze manier hoopt de Antwerpenaar zijn carrière nieuw leven in te blazen. Patro-coach Stijn Stijnen reageerde bij de club al kort. "Kéres brengt ons opties in het middenveld. We hebben met hem geanticipeerd op het vertrek van Carrim."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou - Zeqiri - Redan

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou - Zeqiri - Redan

19:20
OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

19:20
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
1
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
1
Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

18:10
Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

18:20
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
3
OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

17:20
"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

17:10
📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

17:00
Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

16:30
Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

16:00
6
DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

15:15
OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

15:30
OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

15:00
Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

14:40
18
OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

14:20
🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

14:00
Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

13:30
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

13:00
1
Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

12:20
1
Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

12:40
7
Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

11:40
4
Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

12:00
13
Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

11:20
10
Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

11:00
1
Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

10:30
UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

10:00
Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

09:30
36
Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

09:00
3
Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

08:40
26
Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

08:20
Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

08:00
Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

07:40
Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

07:20
14

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 12/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 12/09 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Domenico Tedesco volgt José Mourinho op bij Fenerbahçe Kellner Kellner over Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen cartman_96 cartman_96 over Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie CringeMedia CringeMedia over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club Oisin Oisin over Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht" PV6 PV6 over Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen DonEddy1976 DonEddy1976 over Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved