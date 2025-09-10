Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

De Belgische transfermarkt bleef ook dit jaar langer open dan in de buurlanden. Terwijl in de grote competities de deuren al dicht gingen, konden Belgische clubs nog tot 8 september zaken doen. Maar is dat nu echt een voordeel?

AA Gent, Anderlecht, Westerlo en OH Leuven grepen die kans, maar veel bestuurders vragen zich af of die extra dagen wel een echt voordeel opleveren. Volgens Pro League-CEO Lorin Parys is de langere periode een gevolg van de Belgische antiwitwaswetgeving. Transfers kosten hier meer papierwerk, en dus krijgen clubs extra tijd. “Maar dat papierwerk is hetzelfde in juli als eind augustus”, kaatst Gyorgy Csepregi (OH Leuven) terug in Het Nieuwsblad. Hij vindt de redenering niet steekhoudend.

Een ander argument is dat Belgische clubs nog kunnen toeslaan nadat elders de markt al gesloten is. In theorie kan dat een voordeel zijn. In de praktijk blijkt slechts een beperkt percentage transfers effectief na 1 september afgerond. De cijfers schommelen de voorbije jaren telkens rond de 14 à 17 procent.



Wie in september nog clubloos is, daar scheelt misschien iets aan

Club Brugge gelooft al helemaal niet in het nut van de latere deadline. Door de Europese verplichtingen moet hun kern begin september toch al vastliggen. Daarom bereiden de Bruggelingen hun mercato steevast op tijd voor. Union deed dit jaar hetzelfde, om hun Champions League-selectie tijdig in te dienen.

Anderlecht speelt de laatste jaren wél graag met de extra tijd. Grote namen als Vertonghen, Schmeichel en Hazard kwamen allemaal pas begin september binnen. Ook dit jaar haalde paars-wit nog verdediger Mihajlo Ilic na sluiting in de buurlanden. Het valt op dat dit telkens gebeurde in seizoenen zonder Europees voetbal.

Csepregi blijft kritisch: “Het is geen voordeel dat wij langer open zijn, integendeel. Clubs gebruiken het zelfs als argument om spelers langer vast te houden. Bovendien: wie begin september nog clubloos is, daar scheelt misschien iets aan. De echte opportuniteiten liggen elders, bij topclubs die spelers moeten lossen. Niet bij ons.”