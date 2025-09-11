Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Terwijl de UEFA Champions League 2025-2026 nog niet is begonnen, weten we al waar de finale van de volgende campagne zal plaatsvinden. De UEFA heeft dit donderdag aangekondigd in een persbericht.

De finale van de UEFA Champions League 2027 zal plaatsvinden in het Estadio Metropolitano in Madrid. De wedstrijd zal gespeeld worden op 5 juni 2027.

Het Metropolitano is de thuishaven van Atlético Madrid. Het is de tweede keer dat een Champions League-finale in dit stadion zal worden gespeeld. De eerste keer was in 2019, toen Liverpool met 2-0 won van Tottenham.

"Dit zal de zesde finale zijn die Madrid organiseert. Alleen Londen heeft er al meer georganiseerd. Het Estadio Santiago Bernabéu heeft al finales van de Europacup/UEFA Champions League ontvangen in 1957, 1969, 1980 en 2010," meldt de UEFA.

2027 Madrid, 2026 Boedapest

De finale van de komende Champions League-campagne, die volgende week begint, zal plaatsvinden in de Puskás Aréna in Boedapest. Het is de eerste keer dat een finale in dit stadion wordt gespeeld.

Opgelet: De eerste speeldag van de groepsfase wordt verspreid over drie dagen. De groepsfase begint met wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag. Union trekt op dinsdag naar Eindhoven om PSV partij te geven. Club Brugge ontvangt op donderdag AS Monaco.