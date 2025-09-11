Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl de UEFA Champions League 2025-2026 nog niet is begonnen, weten we al waar de finale van de volgende campagne zal plaatsvinden. De UEFA heeft dit donderdag aangekondigd in een persbericht.

De finale van de UEFA Champions League 2027 zal plaatsvinden in het Estadio Metropolitano in Madrid. De wedstrijd zal gespeeld worden op 5 juni 2027.

Het Metropolitano is de thuishaven van Atlético Madrid. Het is de tweede keer dat een Champions League-finale in dit stadion zal worden gespeeld. De eerste keer was in 2019, toen Liverpool met 2-0 won van Tottenham.

"Dit zal de zesde finale zijn die Madrid organiseert. Alleen Londen heeft er al meer georganiseerd. Het Estadio Santiago Bernabéu heeft al finales van de Europacup/UEFA Champions League ontvangen in 1957, 1969, 1980 en 2010," meldt de UEFA.

2027 Madrid, 2026 Boedapest

De finale van de komende Champions League-campagne, die volgende week begint, zal plaatsvinden in de Puskás Aréna in Boedapest. Het is de eerste keer dat een finale in dit stadion wordt gespeeld.

Opgelet: De eerste speeldag van de groepsfase wordt verspreid over drie dagen. De groepsfase begint met wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag. Union trekt op dinsdag naar Eindhoven om PSV partij te geven. Club Brugge ontvangt op donderdag AS Monaco.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

22:00
1
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00
Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

18:40
9
Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

19:40
Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

21:00
1
Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

21:30
1
Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

20:40
5
Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

21:20
Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

20:20
Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler Interview

Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler

20:30
Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

20:20
Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

15:31
5
Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

19:30
Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

20:00
Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

19:20
2
Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

14:20
Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

18:21
Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

19:00
Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Interview

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

18:00
1
Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

17:40
Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

16:45
Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Interview

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

17:30
2
Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

18:10
Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

13:00
1
Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

17:20
2
David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

16:30
1
'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

17:00
2
Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa Interview

Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa

14:30
1
Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

16:00
1
🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

15:00
1
Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

14:40
7
Transferperiode is nog maar net gedaan: 'Inter Milan denkt aan centrale verdediger van Club Brugge'

Transferperiode is nog maar net gedaan: 'Inter Milan denkt aan centrale verdediger van Club Brugge'

10:00
5
Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

14:00
1
Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

13:31
De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Joe Joe over Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom Dirk1897 Dirk1897 over Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen" Green kill Green kill over Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land LordJozef LordJozef over Tientallen klachten tegen Chelsea, ook gesjoemel bij transfer Eden Hazard? FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco malinezer malinezer over Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zevende ronde Croky Cup LordJozef LordJozef over Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode LordJozef LordJozef over Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved