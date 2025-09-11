Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Standard wisselde al vroeg van coach. Mircea Rednic moest na amper vijf speeldagen alweer vertrekken. In zijn plaats kwam Vincent Euvrard als nieuwe hoofdcoach van de Luikenaars. In een interview blikt Rednic voor het eerst terug op zijn ontslag.

Zeven op vijftien. Dat was de balans van Mircea Rednic toen hij de laan werd uitgestuurd bij Standard. De pijnlijke 0-3 thuisnederlaag tegen Cercle Brugge was er voor het bestuur van de Luikenaars te veel aan.

De Roemeense trainer werd bij Standard opgevolgd door Vincent Euvrard, die rode lantaarn Dender inruilde voor het trainersschap bij de Rouches. Rednic komt in een interview bij Het Nieuwsblad een eerste keer terug op zijn ontslag.

Totale controle van Wilmots

En daarin spaart hij vooral Marc Wilmots niet, die sinds deze zomer sportief directeur is bij Standard. "Wilmots wilde vanaf dag één alles controleren. Ook de trainingen en het schema. Ik ben geen marionet", steekt de 63-jarige Rednic van wal.

Rednic wil ook wat dingen uitklaren: "Ik wil toch wat rechtzetten. Ik heb fouten gemaakt, daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Maar men heeft mij ook bepaalde dingen verweten en toegeschoven die niet terecht zijn.” Zo weerlegt hij onder meer dat hij tussen trainingen door af en toe een dutje deed.

Standard gaat dus zonder Rednic en met Euvrard de rest van de competitie in. De eerstvolgende opdracht voor de Rouches, die ondertussen negende staan in het klassement, is komende vrijdag. Dan ontvangen ze KV Mechelen om 20u45.