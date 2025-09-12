Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

RSC Anderlecht heeft er een moeilijke transfermercato opzitten. En dus is de vraag hoe het seizoen van paars-wit zal evolueren. Aad De Mos is alvast heel streng voor de hoofdstedelingen en zijn ex-club.

Wouter Vandenhaute gaf vorige week zijn voorzitterschap op en dat werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. En zo kwam er een einde aan maanden van getouwtrek tussen Vandenhaute en Coucke.

Het bestuur van Anderlecht krijgt veeg uit de pan

"Dit is wat er gebeurt als je een voetbalclub laat runnen door een journalist en een zakenman. Marc Coucke is een sympathiek figuur en op zakelijk vlak misschien wel een genie", aldus Aad De Mos in zijn analyse voor Het Belang van Limburg.

"Maar de voetballerij is iets anders dan een tijdschrift, een wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy. Je hebt voetbalmensen nodig om de lijnen uit te zetten. Bij Anderlecht zaten de juiste mensen op de verkeerde plaatsen en de verkeerde mensen op de juiste plaatsen. Dan loopt het mis."

Dolberg gaat internationaal falen volgens De Mos

Volgens De Mos is het geen goede zaak dat er meer dan dertig spelers in de kern zitten, zeker gezien het feit dat er geen Europees voetbal is. Ook de verkoop van Dolberg is een doorn in het oog, al mist hij volgens De Mos ook gif in zijn spel.

"Voor de Belgische competitie is hij misschien wel goed genoeg, maar internationaal komt hij tekort. Wedden dat zijn transfer naar Ajax uitdraait op een miskleun?, voorspelt De Mos.