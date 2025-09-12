Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

Hij was afwezig gedurende bijna zes maanden, maar Killian Sardella keerde terug op het veld met Anderlecht net voor de internationale pauze. Deze lange periode van inactiviteit lijkt hem te hebben doen nadenken over zijn toekomst.

Hij werd ingebracht in het spel voor de laatste zes minuten tegen Union vlak voor de internationale pauze, maar daarvoor had Killian Sardella het shirt van Anderlecht niet meer gedragen in een officiële wedstrijd sinds 9 maart 2025.

Geblesseerd aan het been had de rechtsback de volledige Champions' Play-offs gemist, de bekerfinale van België en de voorbereiding op het seizoen 2025-2026. Terug in de ploeg, gaf hij een interview aan Mauve TV over deze moeilijke periode.

Een blessure die de perceptie van Killian Sardella heeft veranderd

"Toen ik werd opgeroepen voor de wedstrijd tegen Union en mijn naam op het wedstrijdblad zag, voelde dat een beetje vreemd aan. Soms vergeet je dat je een professionele voetballer bent en deel uitmaakt van een team", gaf hij toe.

Ingebracht bij de Rode Duivels in de laatste ogenblikken van de nederlaag in Israël in november, leek de 23-jarige speler op het punt te staan Lotto Park te verlaten. Zijn blessure heeft natuurlijk alles veranderd.

Nieuwe kijk op de zaak bij Anderlecht

"Ik heb de wil om groter te zien, omdat ik een ambitieus persoon ben. Maar toen ik geblesseerd raakte, en daarna weer begon met trainen, besefte ik dat ik eigenlijk in een goede positie zat en dat ik van elk moment moest genieten, want je weet nooit wat de toekomst brengt."

"Deze blessure heeft me ook echt doen beseffen, eerlijk gezegd, dat ik echt van voetbal houd. Ik ben gelukkig bij Anderlecht, ik hou van deze club, het is altijd een eer en een voorrecht om hier te spelen", concludeerde Killian Sardella, nog steeds onder contract tot juni 2028 en blijkbaar minder geneigd om te vertrekken dan een paar maanden geleden.