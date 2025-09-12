Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Het is half september en er is nog steeds geen spoor van Cédric Hatenboer bij het eerste team van Anderlecht. De Nederlandse middenvelder krijgt niet het vertrouwen van zijn trainer, Besnik Hasi.

De zomerse transferperiode van Olivier Renard heeft de supporters van Anderlecht niet overtuigd. De Mauves hebben bijna 16 miljoen euro uitgegeven aan transfers, zonder tot nu toe een duidelijke versterking voor de selectie te brengen, terwijl de verwachte verkopen niet zijn doorgegaan.

Met nog maar een jaar op hun contract zijn Mario Stroeykens en Yari Verschaeren er nog steeds, terwijl alleen Kasper Dolberg (Ajax) en Jan-Carlo Simic, miraculeus verkocht aan Saudi-Arabië voor 20 miljoen euro terwijl de transferperiode al was gesloten in België, geld in het laatje hebben gebracht voor Anderlecht. Louis Patris (1,75 miljoen euro) en Théo Leoni (600.000 euro) hebben slechts het totaal afgerond.

Hasi heeft "geen vertrouwen" in Cédric Hatenboer

Van de zomerse transfers gedaan door Olivier Renard, heeft middenvelder Cédric Hatenboer nog geen enkele kans gekregen bij het eerste team. En dat lijkt ook niet snel te veranderen.

Zoals we eerder schreven zijn de eisen van Besnik Hasi voor zijn middenvelders veranderd. Hij wil uithoudingsvermogen in de duels en een groot actieterrein. Op deze gebieden lijken andere spelers zoals Llansana, Saliba en De Cat momenteel meer geschikt, terwijl Hatenboer vooral creativiteit brengt.

Eind augustus werd een uitleenbeurt al overwogen voor de 20-jarige speler, die uiteindelijk in Neerpede bleef. Cédric Hatenboer wacht op zijn kans bij het eerste elftal, maar moet voorlopig genoegen nemen met de RSCA Futures. Toch heeft Besnik Hasi "geen vertrouwen in hem," schrijft Het Nieuwsblad deze vrijdag. Hatenboer heeft een contract getekend tot 2029.