Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden
Foto: © photonews

Het valt op als je naar het programma van Standard kijkt. De Rouches spelen zes van hun komende zeven thuiswedstrijden op vrijdagavond. Niet naar de zin van de supporters, maar de club kan weinig doen aan die beslissing.

Echt gelukkig zijn de supporters van Standard niet met het komende programma. Van de zeven eerstvolgende thuiswedstrijden die de Luikenaars afwerken, worden er maar liefst zes op vrijdagavond gespeeld.

Besparingen bij de stad

De reden? Besparingen. Niet vanuit de club zelf, maar wel vanuit de stad Luik. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De stad verkeert namelijk in een moeilijke financiële situatie en bespaart hiermee op de kosten van het veiligheidspersoneel.

Want het inzetten van politieagenten is nu eenmaal goedkoper op vrijdag dan tijdens het weekend. Wel wil de stad benadrukken dat het de club niet heeft verplicht om telkens op vrijdag te spelen. Maar het kabinet van burgemeester Willy Demeyer (PS) zou bij de kalendercommissie wel hebben aangedrongen op die beslissing.

Bij de supporters heerst onvrede. De Famille des Rouches, de overkoepelende supportersfederatie, had graag gezien dat de supporters werden gehoord in deze beslissing. Logistiek is het voor veel supporters(groepen) veel lastiger om op vrijdagavond tot in Luik te geraken.

Hoe dan ook begint Standard dus aan een reeks met heel wat vrijdagavondwedstrijden. Te beginnen nu vrijdag met de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, de eerste thuiswedstrijd voor Vincent Euvrard sinds hij de overstap maakte van Dender.

