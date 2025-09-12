Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"
Foto: © photonews

Franko Andrijasevic werd in 2017 voor 4,25 miljoen euro gekocht door KAA Gent van HNK Rijeka. Doorzetten kon hij zich echter nooit bij de Buffalo's. Hein Vanhaezebrouck heeft nu meer uitleg gegeven over wat er toen verkeerd liep.

Franko Andrijasevic werd voor meer dan vier miljoen euro aangekocht door KAA Gent, maar echt genieten deden de fans van De Buffalo's nooit van hem. 

Zaak Trebel had impact op transfer Andrijasevic

Hij werd uitgeleend aan Beveren en Rijeka en in 2021 vertrok de nu 34-jarige spelmaker naar het Chinese Zhejiang FC. "Ik was er niet voor om meer dan vier miljoen euro voor hem te betalen", aldus Hein Vanhaezebrouck daar nu over in MidMid.

"In de winter ging Trebel naar ons komen en er was een akkoord met Standard en Trebel, maar een dag later kaapte Anderlecht die deal. Dat zat heel diep."

Whiplash en hersenschudding voor Andrijasevic

"Daarom wilde men bij Gent dat Andrijasevic zeker niet naar Standard mocht gaan en KAA Gent doordrukte in de zaak en vier miljoen voor hem gaf."

Dat de middenvelder het moeilijk had? Dat had ook te maken met de voorbereiding: "Hij heeft twee keer een whiplash gekregen tijdens de voorbereiding in een oefenwedstrijd. Daar was zelfs een hersenschudding bij, waardoor hij zich nooit heeft kunnen doorzetten."

