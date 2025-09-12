Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?
Foto: © photonews
Antwerp neemt het dit weekend op tegen KAA Gent in een wedstrijd die voor beide ploegen al bepalend kan zijn voor de rest van het seizoen. Op het Antwerpse middenveld wordt het andermaal stevig zoeken.

Antwerp staat met 9 op 18 voorlopig op een zesde plaats in het klassement, KAA Gent staat met 5 op 15 nog wat dieper. En dus kunnen beide ploegen wel een overwinning gebruiken op speeldag 7 op De Bosuil.

Werk aan de winkel voor Dennis Praet

Bij de thuisploeg wordt het spannend om te zien wie er op het middenveld zal staan, want met Michel-Ange Balikwisha en Mahamadou Doumbia vertrokken twee absolute sterkhouders.

De enige die zo op het veld overblijft van de patrons is Dennis Praet. De 31-jarige speler werd de voorbije weken wat lager op het veld gebruikt, maar zou nu mogelijk opnieuw wat centraler zijn plaats kunnen innemen.

Moet Dennis Praet strijden voor nieuw contract bij Royal Antwerp FC?

Volgens Het Laatste Nieuws is het aan Praet zelf om zich ook te laten zien, gezien hij een aflopend (en duur) contract is en dus ook aan het strijden is voor zijn eigen toekomst.

Wie komt er naast Praet te staan op het middenveld? Mauricio Benítez (21), Andreas Verstraeten (19) of nieuwkomer Mahamadou Diawara (20)? Sowieso wordt het aan Praet om het gewicht te gaan dragen als ervaren rot.

Antwerp

