Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen
Standard en KV Mechelen openen vrijdagavond de zevende speeldag van de JPL. Vincent Euvrard neemt in aanloop naar die partij het woord 'titel' in de mond.

Dat is toch wel opmerkelijke taal van een coach van een ploeg die net een 0 op 9 heeft neergezet. Vincent Euvrard leek ook meteen te beseffen welke indruk het geeft als hij over de titel spreekt. Er zal een proces bij komen kijken dat stapsgewijs verloopt, maar Standard mikt nog altijd op het allerhoogste. KV Mechelen is gewaarschuwd.

Malinwa-trainer Fred Vanderbiest vindt het helemaal niet zo verrassend dat zijn collega zo ambitieus is. "De laatste jaren heeft het geen prijzen meer gepakt, maar Standard blijft voor mij een topclub in België. Kijk maar naar hun stadion, de infrastructuur, de academie die ze hebben. Er is ook hun supporterschare: dat blijft een topclub."

Vanderbiest vindt ambities Standard logisch

Vanderbiest interpreteert de woorden van Euvrard dan ook als een doelstelling voor de lange termijn. "Dat ze op termijn een bepaalde ambitie hebben, vind ik logisch." Op de korte termijn is er die match van vrijdag. Aangezien er bij Standard enkele transferdossiers niet zijn doorgekomen, zou Vanderbiest een goed beeld moeten hebben van de ploeg waarover Euvrard beschikt.

"Na een trainerswissel weet je het nooit", is Vanderbiest op zijn hoede. "Euvrard heeft wel die eerste wedstrijd in Leuven gehad als trainer van Standard, maar toen was hij nog maar twee of drie dagen in dienst. Ik ken zijn manier van spelen van bij zijn vorige clubs. Gaat er veel of weinig veranderen: dat is koffiedik kijken." Toch een vervelende insteek dus.

KV Mechelen gaat uit van eigen sterkte

Bij KV Mechelen zijn ze vastberaden om zich aan de Boorden van de Maas niet te laten verrassen. "We zijn voorbereid op twee à drie situaties die zich kunnen afspelen. Het is niet altijd makkelijk om het in te schatten na een trainerswissel. Wij gaan uit van eigen sterkte."

Volg Standard - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

