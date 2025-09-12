Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Foto: © photonews

Geen Europees voetbal voor Anderlecht, na de blamages tegen AEK Athene en vooral Häcken. Een jeugdproduct van de club, Alonzo Engwanda, gaat op zijn beurt wel Europa in. Hij staat met Utrecht voor een avontuur in de Europa League.

Twee seizoenen geleden stond hij nog op de velden van RFC Liège en Seraing te knokken in de Challenger Pro League. Nu maakt Alonzo Engwanda zich op voor zijn debuut in een Europese competitie.

De middenvelder trok vorige zomer de deur van Anderlecht achter zich dicht. Hij maakte transfervrij de overstap naar het Nederlandse Utrecht. Een overstap die de 22-jarige Engwanda zich nog niet heeft beklaagd.

Europees debuut voor Engwanda

Met Utrecht begint hij binnen twee weken aan de Europa League. "Het bereiken van de Europa League is een prachtige beloning en zowel voor ons als voor de fans zijn acht Europese wedstrijden natuurlijk fantastisch. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit mee mag maken, ik kijk er enorm naar uit", vertelt Engwanda aan het Nederlandse Voetbal International.

De loting heeft voor Utrecht enkele mooie affiches opgeleverd: "Het is een fantastische loting. Er zitten veel grote tegenstanders bij. Nottingham Forest is toch een Premier League-club. Daar wil je je als voetballer graag mee meten. Die krijgen we thuis, dat wordt een topwedstrijd. Maar uit naar Celtic wordt met dat publiek en die sfeer natuurlijk ook een geweldige ervaring."

Verder speelt Utrecht ook tegen Racing Genk in een Belgisch-Nederlands onderonsje. Daarnaast spelen de Nederlanders onder meer tegen het Portugese Porto, het Spaanse Real Betis, het Duitse Freiburg en Olympique Lyon uit Frankrijk.

Anderlecht
Utrecht
Alonzo Engwanda

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
14
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
4
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
4
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
1
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
1
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
16
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

12:40
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
3
De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
3
Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
9
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
2
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
5
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
4
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

08:20
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
6
Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20
Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

06:30
3
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

07:40
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00
Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

22:30

