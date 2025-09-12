Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Geen Europees voetbal voor Anderlecht, na de blamages tegen AEK Athene en vooral Häcken. Een jeugdproduct van de club, Alonzo Engwanda, gaat op zijn beurt wel Europa in. Hij staat met Utrecht voor een avontuur in de Europa League.

Twee seizoenen geleden stond hij nog op de velden van RFC Liège en Seraing te knokken in de Challenger Pro League. Nu maakt Alonzo Engwanda zich op voor zijn debuut in een Europese competitie.

De middenvelder trok vorige zomer de deur van Anderlecht achter zich dicht. Hij maakte transfervrij de overstap naar het Nederlandse Utrecht. Een overstap die de 22-jarige Engwanda zich nog niet heeft beklaagd.

Europees debuut voor Engwanda

Met Utrecht begint hij binnen twee weken aan de Europa League. "Het bereiken van de Europa League is een prachtige beloning en zowel voor ons als voor de fans zijn acht Europese wedstrijden natuurlijk fantastisch. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit mee mag maken, ik kijk er enorm naar uit", vertelt Engwanda aan het Nederlandse Voetbal International.

De loting heeft voor Utrecht enkele mooie affiches opgeleverd: "Het is een fantastische loting. Er zitten veel grote tegenstanders bij. Nottingham Forest is toch een Premier League-club. Daar wil je je als voetballer graag mee meten. Die krijgen we thuis, dat wordt een topwedstrijd. Maar uit naar Celtic wordt met dat publiek en die sfeer natuurlijk ook een geweldige ervaring."

Verder speelt Utrecht ook tegen Racing Genk in een Belgisch-Nederlands onderonsje. Daarnaast spelen de Nederlanders onder meer tegen het Portugese Porto, het Spaanse Real Betis, het Duitse Freiburg en Olympique Lyon uit Frankrijk.