Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De voorbije transferperiode bij FCV Dender werd overschaduwd door het onverwachte vertrek van hoofdtrainer Vincent Euvrard. Sportief manager Julien Gorius blikt terug op een bewogen zomer en onthult dat hij samen met Euvrard had kunnen vertrekken, maar bewust koos om te blijven.

Julien Gorius en Vincent Euvrard werkten jarenlang nauw samen, met een samenwerking die teruggaat tot hun gezamenlijke periode bij RWDM. Binnen FCV Dender vormden ze een stabiele tandem, waardoor het vertrek van Euvrard naar Standard Luik als een verrassing kwam.

“Het vertrek van de coach was totaal onverwacht. Dat was een zware slag voor de club,” zegt Gorius in Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat hij de beslissing van zijn collega niet volledig kan doorgronden: “Ik zit niet in het hoofd van Vincent.”

Lees ook... Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

Volgens Gorius was er drie maanden eerder nog sprake van een gezamenlijke exitmogelijkheid. “We konden allebei vertrekken,” stelt hij. Toch kozen ze toen bewust om het project bij Dender voort te zetten. “Ik ben hier gelukkig en Vincent was dat ook,” voegt hij eraan toe. De breuk kwam dus niet voort uit onvrede, maar uit een individuele keuze die Gorius respecteert.

Heroriëntatie

Na het vertrek van Euvrard schakelde Gorius snel om. “Vanaf het moment dat hij zijn beslissing bekend maakte, heb ik de knop omgedraaid,” aldus de sportief manager. Hij startte onmiddellijk gesprekken met potentiële opvolgers en kwam uiteindelijk uit bij Hayk Milkon.

Gorius benadrukt dat Milkon het vertrouwen krijgt om het werk van Euvrard voort te zetten. Hij ziet in hem een geschikte figuur om de jonge spelersgroep verder te ontwikkelen. De continuïteit in visie en werkwijze was daarbij een doorslaggevende factor. “Hij is nog jong, maar competentie heeft geen leeftijd,” stelt Gorius.

Impact

Het vertrek van Euvrard had ook gevolgen voor het transferbeleid. Bepaalde dossiers vielen weg door het verdwijnen van de coach, die met zijn speelstijl en principes spelers kon overtuigen. “Zijn werkwijze was een troef in onderhandelingen,” erkent Gorius. Toch werd de kern kwalitatief versterkt, ondanks het uitblijven van een extra spits.

Gorius toont zich tevreden over de huidige aanvallende bezetting, met Berte, Nsimba en Kadiri als speerpunten. “We hadden er graag nog een vierde bij gehad,” geeft hij toe, maar benadrukt dat de club nog steeds een vrije speler kan aantrekken indien nodig.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
FCV Dender EH
Julien Gorius
Vincent Euvrard

Meer nieuws

LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven! Live

LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven!

16:14
Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Reactie

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

14:40
Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

15:30
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
1
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00
Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

13:30
2
LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

13:00
"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

13:15
26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

13:00
🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Reactie

🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

09:45
5
Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

10:00
Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

12:00
1
Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

12:30
Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
1
Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

11:00
Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

10:30
7
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
1
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

08:20
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
3
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
1
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
3
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent Joe Joe over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Nottingham Forest: 3-0 Oisin Oisin over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" H.J. H.J. over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures YoniVL YoniVL over Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren" filip.dhose filip.dhose over Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden" YoniVL YoniVL over Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk" theojana theojana over Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved