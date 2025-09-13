Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

De voorbije transferperiode bij FCV Dender werd overschaduwd door het onverwachte vertrek van hoofdtrainer Vincent Euvrard. Sportief manager Julien Gorius blikt terug op een bewogen zomer en onthult dat hij samen met Euvrard had kunnen vertrekken, maar bewust koos om te blijven.

Julien Gorius en Vincent Euvrard werkten jarenlang nauw samen, met een samenwerking die teruggaat tot hun gezamenlijke periode bij RWDM. Binnen FCV Dender vormden ze een stabiele tandem, waardoor het vertrek van Euvrard naar Standard Luik als een verrassing kwam.

“Het vertrek van de coach was totaal onverwacht. Dat was een zware slag voor de club,” zegt Gorius in Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat hij de beslissing van zijn collega niet volledig kan doorgronden: “Ik zit niet in het hoofd van Vincent.”



Lees ook... Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

Volgens Gorius was er drie maanden eerder nog sprake van een gezamenlijke exitmogelijkheid. “We konden allebei vertrekken,” stelt hij. Toch kozen ze toen bewust om het project bij Dender voort te zetten. “Ik ben hier gelukkig en Vincent was dat ook,” voegt hij eraan toe. De breuk kwam dus niet voort uit onvrede, maar uit een individuele keuze die Gorius respecteert.

Heroriëntatie

Na het vertrek van Euvrard schakelde Gorius snel om. “Vanaf het moment dat hij zijn beslissing bekend maakte, heb ik de knop omgedraaid,” aldus de sportief manager. Hij startte onmiddellijk gesprekken met potentiële opvolgers en kwam uiteindelijk uit bij Hayk Milkon.

Gorius benadrukt dat Milkon het vertrouwen krijgt om het werk van Euvrard voort te zetten. Hij ziet in hem een geschikte figuur om de jonge spelersgroep verder te ontwikkelen. De continuïteit in visie en werkwijze was daarbij een doorslaggevende factor. “Hij is nog jong, maar competentie heeft geen leeftijd,” stelt Gorius.

Impact

Het vertrek van Euvrard had ook gevolgen voor het transferbeleid. Bepaalde dossiers vielen weg door het verdwijnen van de coach, die met zijn speelstijl en principes spelers kon overtuigen. “Zijn werkwijze was een troef in onderhandelingen,” erkent Gorius. Toch werd de kern kwalitatief versterkt, ondanks het uitblijven van een extra spits.

Gorius toont zich tevreden over de huidige aanvallende bezetting, met Berte, Nsimba en Kadiri als speerpunten. “We hadden er graag nog een vierde bij gehad,” geeft hij toe, maar benadrukt dat de club nog steeds een vrije speler kan aantrekken indien nodig.