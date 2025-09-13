Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Club Brugge neemt het volgende week op tegen AS Monaco in de Champions League, maar eerst staat er nog een wedstrijd tegen La Louvière op het programma. En ook in die match mag blauw-zwart geen steken laten vallen.

Los van de discussie rond de doelmannen, die ook dit najaar nog rustig gaan verder roteren, is er ook nog de vraag of de rest van de kern fit is. 

Nicky Hayen heeft op een persconferentie in aanloop naar het duel met de Henegouwers alvast in zijn kaarten laten kijken. Zo is nu al duidelijk dat het zonder een paar spelers zal moeten aantreden.

Vier sterkhouders zijn er niet bij tegen La Louvière

Tegen La Louvière moet Hayen het zonder Seys, Vermant, Reis en Vetlesen doen. Die vier zitten allemaal niet in de selectie ook voor het duel van dit weekend. 

"Joaquin is geblesseerd teruggekeerd van de nationale ploeg. Ludo Reis en Romeo Vermant waren nog out. Hugo Vetlesen is deze week weer beginnen te trainen na zijn blessure. Voor de rest is iedereen fit."

Iedereen wordt scherp in de gaten gehouden

"Ludo is al aangepast aan het meetrainen, bij Romeo zal het nog iets langer duren. En bij Joaquin gaat het over een blessure die teruggekomen is. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn."

"Gelukkig is het niet zo erg. We proberen ervoor te zorgen dat hij donderdag tegen Monaco kan spelen. Het is dag-per-dagmanagement", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie volgens Sporza.

Volg La Louvière - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Club Brugge
La Louvière

