De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

Bart Verhaeghe heeft zich dit weekend boos gemaakt. Tot twee keer toe is hij in de kleedkamer gekomen. Nu is ook stilaan duidelijk geworden wat zijn woorden waren in de tirade die hij na de wedstrijd voor de spelers veil had.

Het was een slechte avond voor Club Brugge op bezoek bij La Louvière. Andermaal ging het verkeerd op verplaatsing. Er was de penaltymisser van Tzolis, er was het mistasten van Jackers en geen goede wedstrijd.

AS Monaco komt dichterbij voor Club Brugge

En er was een boze voorzitter. Enkele dagen voor de match tegen AS Monaco vond die het spelbeeld tegen La Louvière namelijk onder de maat. Dat gaf hij ook duidelijk aan tegen de spelers na de wedstrijd.

Zoals we eerder al aangaven kwam Verhaeghe tot twee keer toe in de kleedkamer in Henegouwen. Bij de rust kwamen er weinig woorden in de neutrale zone van La Louvière, na de wedstrijd was hij wél zeer verbaal en duidelijk.

De tirade van Bart Verhaeghe van Club Brugge was duidelijk

Ondertussen zijn er meer details uitgelekt in de zaak. "Bart Verhaeghe peperde het zijn personeel ook in met een tirade in de kleedkamer", klinkt het in Vandenbempt. "No sweat no glory-mentality werd aangehaald."

"Hij gaf ook aan dat hij meer dan genoeg heeft betaald en vooral meer dan de tegenstander om ervan te winnen", weet Vandenbempt te melden over de tirade van Verhaeghe.