Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

De uitsluiting van Tristan Degreef na een half uur in de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk blijft voor discussie zorgen. De voormalige doelman van Anderlecht Silvio Proto heeft nu ook zijn mening gegeven over deze fase.

De voormalige doelman lijkt het eens te zijn met de beslissing, maar betreurt de fout van de Anderlecht-speler. "Op een gegeven moment kon hij zijn emoties niet beheersen", merkte de consultant op voor de microfoon van RTL Sports in het programma Dans le Vestiaire.

Degreef weet niet hoe te verdedigen

En als het uiteindelijk slechts een jeugdfout was? Proto denkt dat hij erg vastberaden was om zich te laten zien, zelfs een beetje te veel: "Hij is opgewonden, er heerst een goede sfeer, hij wil zich laten gelden, maar het is te veel. Hij weet niet hoe te verdedigen."

Lees ook... Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

"Hij heeft wat moeite met verdedigen, met die tackle is het jammer want hij gaat over de bal heen. Maar hij moet leren zijn emoties onder controle te houden. Het is goed om gemotiveerd te zijn, maar je moet kunnen beheersen", concludeerde de voormalige speler hierover.

Belangrijke wedstrijd tegen Antwerp op komst

Een nieuwe thuiswedstrijd staat opnieuw gepland voor zaterdag. Dan zal paars-wit Antwerp ontvangen, dat ook verre van in topvorm verkeert. The Great Old verloor afgelopen weekend van Gent met 1-2.

In de rangschikking staan de Brusselaars vierde na zes gespeelde wedstrijden, terwijl Antwerp achtste staat met al zeven wedstrijden. Een overwinning zou natuurlijk welkom zijn voor beide teams die punten nodig hebben om in de rangschikking te stijgen.

Was het voor u een rode kaart of niet?

60%
40%

