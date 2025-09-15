En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

In de Serie A stonden er dit weekend heel wat leuke duels op het programma. En terwijl iedereen natuurlijk vooral de spotlights op Kevin De Bruyne heeft staan, zijn er ook andere Belgen die veel indruk maakten.

Cyril Ngonge was zondag voor het eerst dit seizoen beslissend. De rechtervleugelspeler gaf een assist voor Giovanni Simeone. Torino won zo met 0-1 van Roma, met dank dus ook aan de door Napoli uitgeleende Rode Duivel.

Het was de eerste overwinning van Torino in de Serie A dit seizoen. Cyril Ngonge speelde 65 minuten. Sinds zijn komst heeft hij zich volledig geïntegreerd in het basiselftal, met drie basisplaatsen in evenveel wedstrijden.

Ngonge met knappe assist bij Torino

In de stand staat Torino negende na drie speeldagen in de Serie A. De club heeft momenteel vier punten met een balans van één overwinning, een gelijkspel en een nederlaag. Volgende week zal het Italiaanse team Atalanta ontvangen. Zullen ze erin slagen om een tweede opeenvolgende overwinning te behalen?

FT | Cyril Ngonge sert Giovanni Simeone qui met la Roma KO! 🇧🇪➡🇦🇷 #RomaTorino pic.twitter.com/EZrNKPColQ — DAZN België (@DAZN_BEFR) 14 september 2025

Ook Alexis Saelemaekers maakte indruk. AC Milan heeft uiteindelijk met 1-0 gewonnen van Bologna. Een doelpunt van Luka Modrić op het uur bezorgde de Rossoneri de overwinning.

Alexis Saelemaekers gaf de beslissende assist voor de Kroaat. De Belgische winger diende de legende van Real Madrid vanaf de rechterkant met een prachtige lage pass door het midden. Coach Massimiliano Allegri roemde zijn Belg: "Hij speelde een geweldige partij."

En dan is er ook nog Koni De Winter. Die maakte zijn debuut voor AC Milan. Hij verving Strahinja Pavlović, die geblesseerd raakte en blijkbaar last had van zijn hamstrings, bij de rust en speelde een degelijke tweede helft. Defensief was hij solide.