"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 800

Zulte Waregem won in eigen huis met 2-0 van OH Leuven. De Deense beer Anosike Ementa maakte heel wat indruk voorin, zonder weliswaar te scoren. Zelf was hij achteraf tevreden van zijn prestatie, zijn coach was in de wolken.

Anosike Ementa maakte indruk bij Zulte Waregem voorin. Hij kan verschillende spelers aan de praat houden, ook al is de spits van meer dan twee meter merkbaar niet de meest balvaardige aanvaller.

Ementa houdt een hele verdediging aan de praat

"Ementa? Op training heb je soms een idee van oei, maar in de wedstrijd vond ik hem zeer effectief in wat hij doet", opende coach Sven Vandebroeck zijn analyse in de Elindus Arena.

"Het is misschien niet hoogstaand wat hij laat zien, maar je kan hem onder druk aanspelen en zo kan je wat sneller vooruit en hij heeft een hoog rendement, zo raakten we wel rond en in de grote rechthoek. Dat was een meerwaarde voor ons."

Anosike Ementa ook defensief van waarde voor Zulte Waregem

"In zijn stijl is het niet echt met flair en niet technisch heel begaafd, maar wat hij doet met de borst en met het hoofd ... Hij houdt de betere verdedigers aan de praat. We hebben veel opties en op een gegeven moment te veel opties."

"Als je wint, dan gaat die standvastigheid misschien wel blijven naar de komende weken. Ik wilde hem er absoluut laten instaan voor de stilstaande fases en de lange inworpen en dergelijke meer, hij kopt nog een paar ballen weg en was ook op die manier van waarde."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Anosike Ementa

Meer nieuws

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

17:00
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
2
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
3
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

14:00
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
9
"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

10:15
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
6
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
3
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
16
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4
De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

10:30
14
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

10:00
8
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
2
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

09:00
4
Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

08:00
2
Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

08:20
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20
La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

07:00
3
En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

07:40
1
Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

06:30
3
📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

23:30
"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
8
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

22:15
3
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
22
Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

21:30
3
Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

21:13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Redredred Redredred over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Joe Joe over Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt cv op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst Nelvafrel Nelvafrel over "Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge" RememberLierse RememberLierse over De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen luc01 luc01 over 'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea LordJozef LordJozef over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Swakke25 Swakke25 over Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved