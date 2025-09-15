"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

Zulte Waregem won in eigen huis met 2-0 van OH Leuven. De Deense beer Anosike Ementa maakte heel wat indruk voorin, zonder weliswaar te scoren. Zelf was hij achteraf tevreden van zijn prestatie, zijn coach was in de wolken.

Anosike Ementa maakte indruk bij Zulte Waregem voorin. Hij kan verschillende spelers aan de praat houden, ook al is de spits van meer dan twee meter merkbaar niet de meest balvaardige aanvaller.

Ementa houdt een hele verdediging aan de praat

"Ementa? Op training heb je soms een idee van oei, maar in de wedstrijd vond ik hem zeer effectief in wat hij doet", opende coach Sven Vandebroeck zijn analyse in de Elindus Arena.

"Het is misschien niet hoogstaand wat hij laat zien, maar je kan hem onder druk aanspelen en zo kan je wat sneller vooruit en hij heeft een hoog rendement, zo raakten we wel rond en in de grote rechthoek. Dat was een meerwaarde voor ons."

Anosike Ementa ook defensief van waarde voor Zulte Waregem

"In zijn stijl is het niet echt met flair en niet technisch heel begaafd, maar wat hij doet met de borst en met het hoofd ... Hij houdt de betere verdedigers aan de praat. We hebben veel opties en op een gegeven moment te veel opties."

"Als je wint, dan gaat die standvastigheid misschien wel blijven naar de komende weken. Ik wilde hem er absoluut laten instaan voor de stilstaande fases en de lange inworpen en dergelijke meer, hij kopt nog een paar ballen weg en was ook op die manier van waarde."