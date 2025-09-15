Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

Dinsdag zal Union Saint-Gilloise naar Eindhoven reizen om daar PSV te ontmoeten in de eerste speeldag van de groepsfase van de UEFA Champions League. De coach van de Nederlandse club, Peter Bosz, sprak tijdens een persconferentie voorafgaand aan deze wedstrijd.

De coach blijft voorzichtig: "Het doel is natuurlijk om te winnen. Maar let op dit team dat al jaren fantastisch werk levert. Ze zijn de huidige kampioen van België en staan opnieuw aan de leiding in hun competitie. Ze spelen goed en kunnen gevaarlijk zijn."

Peter Bosz wil Union SG absoluut niet onderschatten

"Mijn spelers zullen hen zeker niet onderschatten. Ik heb hen beelden van Union-matchen laten zien, zodat ze de kracht van dit team zien en hoe ze spelen. We hebben veel respect voor hen," vervolgde hij op de persconferentie in Eindhoven.



Union Saint-Gilloise zal hoogstwaarschijnlijk spelen met een verdediging met drie: "Dat is een systeem waar we in Nederland niet echt aan gewend zijn, dat is waar, maar onze doelpunten tegen waren het gevolg van individuele fouten, niet collectief."

Ook de coëfficiënt kan van belang zijn in rechtstreeks duel tussen Nederland en België

De match heeft een hoge inzet. Want er staat ook nog zoiets als de UEFA-coëfficiënt op het spel: "Onze concurrenten zijn niet alleen Frankrijk en Portugal maar ja, België heeft betere resultaten behaald dan Nederland in de afgelopen drie seizoenen. Dat is een feit."

De aftrap zal dinsdag om 18.45 uur plaatsvinden. Union Saint-Gilloise zal dan de eerste minuten uit haar geschiedenis in de Champions League spelen.