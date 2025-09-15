Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Een belangrijke wedstrijd staat op het programma voor Union Saint-Gilloise dinsdagavond. De Brusselaars reizen naar Eindhoven om PSV te ontmoeten in de eerste speeldag van de League Phase van de Champions League. Sébastien Pocognoli heeft gesproken voor aanvang van de wedstrijd.

Union Saint-Gilloise zal tegen Inter (thuis), Bayern (uit), Atalanta (thuis), Atlético Madrid (uit), Marseille (thuis), PSV (uit), Newcastle (thuis) en Galatasaray (uit) spelen in de Champions League. Een loting die de trainer bevalt: "Het is een zeer mooie loting. Ik denk dat we ambities hebben in deze competitie en zo ver mogelijk willen komen of de middelen willen hebben om zo ver mogelijk te komen. Ik denk dat het doel is om de eerste ronde door te komen."

"Maar we willen ook mooie affiches om ons te meten met de Europese top. En we zullen proberen te profiteren van deze affiches, maar ook ambitieus zijn", vervolgde hij aan de microfoon van RTL Sports.



Ik denk dat we alles zullen doen om te kunnen dromen van de top-24

Van de top-24 willen dromen, daar heeft Union zin in: "Ik denk dat we alles zullen doen om te kunnen dromen van de top-24. Voor mij is het belangrijkste om een goede houding op het veld te hebben. Dus proberen te spelen met onze waarden zoals we ze kennen van onze campagne in de Europa League van het afgelopen jaar."

Union Saint-Gilloise hoopt dus een mooi gezicht te laten zien, zoals al vaak het geval was in Europa de afgelopen jaren. "We hebben zowel thuis als uit laten zien dat we dominant willen spelen. En proberen goed voor de dag te komen met de bal aan de voet."

"We zullen proberen om dit jaar de lat nog hoger te leggen. Het zal een goede test zijn voor de hele club in het algemeen", besloot Pocognoli. Te beginnen dus met de match tegen PSV.