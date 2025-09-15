'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

De transfermercato is in België nog maar een weekje gesloten, maar het gonst al opnieuw van de geruchten naar komende winter toe. En daarbij zou er wel eens een opvallende deal kunnen worden gevonden met een zoon van een bekende ex-voetballer uit de Jupiler Pro League.

Kent u Michael Klukowski nog? In het verleden maakte hij furore bij Club Brugge en La Louvière. Bij die laatste ploeg speelde hij van 2002 tot 2005, daarna speelde hij vijf seizoenen voor blauw-zwart.

Zoon van Michaël Klukowski gelinkt aan België

Daarna trok hij nog naar Turkije bij Ankaragucu en Manisaspor, zijn carrière sloot hij vervolgens af in Cyprus bij APOEL Nicosia. Momenteel is hij actief als spelersmakelaar.



Ondertussen is zijn zoon echter ook voetballer. En zoon Antoni Klukowski maakt stilaan ook indruk. De 18-jarige Canadese jeugdinternational werd geboren in Lille, waar zijn vader zijn eerste stappen zette in de Europese topcompetities.

Contract tot 2028 bij Widzew Lodz voor Antoni Klukowski

Via de jeugd van Legia Warschau kwam hij bij Pogon terecht. Deze zomer vertrok hij transfervrij naar Widzew Lodz, waar hij ondertussen toch al vier wedstrijden speelde in de Poolse eerste klasse.

De rechtsbuiten ligt nog tot juni 2028 onder contract in Polen, maar zou een eventuele nieuwe club niet uitsluiten. Volgens La Dernière Heure zouden er Belgische ploegen interesse in hem hebben. Treedt hij binnenkort in de voetstappen van zijn vader in onze competitie?