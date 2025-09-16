Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Union SG won vanavond op het veld van PSV Eindhoven met 1-3. Maar hoe verliepen de andere wedstrijden op deze eerste voetbalavond van de eerste speeldag in de Champions League?

De Nederlandse landskampioen 1, de Belgische landskampioen 3. Union SG won vanavond méér dan verdiend op het veld van PSV.

Er stonden vanavond zes wedstrijden op het programma in Het Kampioenenbal. We geven alvast een overzicht.

16/09/2025 18:45 PSV - Union SG 1-3 16/09/2025 18:45 Athletic de Bilbao - Arsenal 0-2 16/09/2025 21:00 Juventus - Borussia Dortmund 4-4 16/09/2025 21:00 Tottenham - Villarreal 1-0 16/09/2025 21:00 Real Madrid - Marseille 2-1 16/09/2025 21:00 SL Benfica - FK Qarabag 2-3

Arsenal FC won met 0-2 bij Athletic Club in Bilbao. Leuk om weten: Leandro Trossard tekende voor de tweede treffer van de Londenaren.

Juventus FC en Borussia Dortmund maakten er een doelpuntenfestival van. Loïs Openda stond in de basis bij De Oude Dame, maar kwam niet tot scoren.

Belgen in actie

Verder kwam ook Arthur Vermeeren in actie. Het jeugdproduct van Antwerp FC viel iets na het uur in bij Olympique Marseille op het veld van Real Madrid. Thibaut Courtois stond uiteraard onder de Madrileense lat.