Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Wouter Vandenhaute is sinds een tiental dagen geen voorzitter van RSC Anderlecht meer. De zakenman heeft dan wel nog aandelen, maar momenteel is er geen inspraak. Dat bevestigt Tim Borguet.

Het was de voorbije dagen één van de pijnpunten bij de aanhang van RSC Anderlecht. Wouter Vandenhaute is dan wel voorzitter af, maar hij kan als aandeelhouder oppositie voeren én belangrijke beslissing tegenhouden.

Niets lijkt minder waar. Op de Raad van Bestuur van een tiental dagen geleden werd het ontslag van Vandenhaute niet alleen aanvaard. Er werden ook afspraken gemaakt met betrekking tot de communicatie met de voormalige voorzitter.

Drie organen met specifieke bevoegdheden

"Het is belangrijk om te begrijpen dat er binnen een voetbalclub drie organen zijn", aldus Tim Borguet in Het Laatste Nieuws. "Je hebt de directie, de Raad van Bestuur en de aandeelhouders. Elk van die organen heeft zijn bevoegdheden."

"Op de laatste Raad van Bestuur is beslist dat de directie voorlopig rechtstreeks aan de Raad van Bestuur zal rapporteren", legt de CEO Sports uit. "Er zijn dus duidelijke afspraken over de frequentie én materie waarover er contact mag zijn."

Sinds de laatste Raad van Bestuur heb ik Wouter Vandenhaute niet meer gehoord

"Sinds de laatste Raad van Bestuur heb ik Vandenhaute dan ook niet meer gehoord", is Borguet héél duidelijk. Al blijft de voormalige voorzitter via Mauvavie wel nog steeds die blokkeringsminderheid in handen hebben.