Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4293

Wouter Vandenhaute is sinds een tiental dagen geen voorzitter van RSC Anderlecht meer. De zakenman heeft dan wel nog aandelen, maar momenteel is er geen inspraak. Dat bevestigt Tim Borguet.

Het was de voorbije dagen één van de pijnpunten bij de aanhang van RSC Anderlecht. Wouter Vandenhaute is dan wel voorzitter af, maar hij kan als aandeelhouder oppositie voeren én belangrijke beslissing tegenhouden.

Niets lijkt minder waar. Op de Raad van Bestuur van een tiental dagen geleden werd het ontslag van Vandenhaute niet alleen aanvaard. Er werden ook afspraken gemaakt met betrekking tot de communicatie met de voormalige voorzitter.

Drie organen met specifieke bevoegdheden

"Het is belangrijk om te begrijpen dat er binnen een voetbalclub drie organen zijn", aldus Tim Borguet in Het Laatste Nieuws. "Je hebt de directie, de Raad van Bestuur en de aandeelhouders. Elk van die organen heeft zijn bevoegdheden."

"Op de laatste Raad van Bestuur is beslist dat de directie voorlopig rechtstreeks aan de Raad van Bestuur zal rapporteren", legt de CEO Sports uit. "Er zijn dus duidelijke afspraken over de frequentie én materie waarover er contact mag zijn."

Sinds de laatste Raad van Bestuur heb ik Wouter Vandenhaute niet meer gehoord

Tim Borguet

"Sinds de laatste Raad van Bestuur heb ik Vandenhaute dan ook niet meer gehoord", is Borguet héél duidelijk. Al blijft de voormalige voorzitter via Mauvavie wel nog steeds die blokkeringsminderheid in handen hebben.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
1
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
1
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
1
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
1
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
1
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

14:40
1
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
9
17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

15:00
Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
2
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

14:30
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
5
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
2
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
17
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
11
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
3
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
18
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
4
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
3
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

08:20
7
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over PSV - Union SG: 1-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Zandberg Zandberg over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen cartman_96 cartman_96 over 'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer' Borak Borak over Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti Obiku Obiku over Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Borak Borak over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Standard 2.0 Standard 2.0 over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" LordJozef LordJozef over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase mantoch mantoch over Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved