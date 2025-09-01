Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

Anderlecht-fans reageren op het vertrek van voorzitter Wouter Vandenhaute. De Fancouncil eist niet enkel zijn ontslag, maar ook dat hij zijn aandelen verkoopt en zich volledig terugtrekt uit de club.

Het is een drukke dag bij Anderlecht. Voorzitter Wouter Vandenhaute heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt van de Raad van Bestuur. Op die manier legt hij de uiteindelijke beslissing over zijn toekomst in de handen van het bestuur.

Half september komt de Raad van Bestuur samen. Dan zal worden beslist of er een nieuwe voorzitter komt of niet. De Fancouncil van Anderlecht heeft ondertussen gereageerd op dit grote nieuws.



Daar eisen ze buiten zijn ontslag ook dat Vandenhaute zijn aandelen verkoopt. De fans willen dat hij zich volledig terugtrekt uit de club. De boodschap is duidelijk.

Het persbericht van de Fancouncil

De voorbije jaren stonden in het teken van vervreemding, onvrede en aanhoudende protesten vanuit de tribunes. Onder het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute werd de afstand tussen bestuur en supporters groter dan ooit. Beslissingen werden genomen zonder voeling met de ziel en traditie van de club, waardoor het vertrouwen zwaar beschadigd werd. Sportieve successen bleven uit, en bekwame mensen werden uit de club gezet.

De Fancouncil spreekt namens vele Anderlecht-supporters wanneer we zeggen dat de beslissing van Wouter Vandenhaute om zijn mandaat als voorzitter ter beschikking te stellen met blijdschap en opluchting wordt onthaald.

Wij hopen dan ook dat de raad van bestuur ingaat op dit voorstel, en het ontslag aanvaardt! Het is een noodzakelijk keerpunt om opnieuw te kunnen bouwen aan een club die gedragen wordt door haar supporters en waarin de waarden van RSCA opnieuw centraal staan.

Tegelijk benadrukken wij dat een louter ontslag als voorzitter niet volstaat. Voor een écht frisse start is het essentieel dat Wouter Vandenhaute ook zijn aandelen verkoopt en zich volledig terugtrekt uit de club. Enkel zo kan RSC Anderlecht zonder ballast naar de toekomst kijken.

Ook zonder het voorzitterschap te claimen, behoudt Dhr. Vandenhaute immers zijn blokkeringsminderheid in de raad van bestuur. De eerdere episode waarin de schimmige functie van “niet-uitvoerend” voorzitter gecreëerd werd, bewijst voldoende dat enkel een definitief en volledig afscheid het begin van een échte tabula rasa kan zijn.

Wij roepen de raad van bestuur op om werk te maken van transparantie, respect en échte dialoog met de achterban, zonder dat de figuur van Dhr. Vandenhaute hier nog een rol in speelt.

Alleen door opnieuw samen te werken met de supporters kan Anderlecht terugkeren naar de plaats die het verdient: als een trotse traditieclub die sportieve successen koppelt aan verbondenheid met haar fans.