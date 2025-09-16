Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Deze zomer werd er heel wat gespeculeerd over de toekomst van Promise David. De Canadese spits, vorig seizoen topschutter bij Union, werd gelinkt aan meerdere clubs en een transfer leek bijna onvermijdelijk. Uiteindelijk bleef hij echter gewoon in Brussel.

Volgens David zelf was dat nooit echt een vraagstuk. “Ik wist al sinds februari dat ik zou blijven", zegt hij in La Dernière Heure. “Ik ben echt verliefd geworden op Union, dus waarom zou ik vertrekken? Het was geen moeilijke beslissing, al lijkt dat voor de buitenwereld verrassend.”

De spits benadrukt dat de komst van de Champions League een belangrijke rol speelt, maar zeker niet de enige factor was. “Natuurlijk wil ik die hymne horen en dat avontuur meemaken. Maar ik hou ook van mijn ploegmaats, het spel en de club. Het plaatje klopte gewoon volledig.”



Telefoon uitgezet

Tijdens de mercato bleef de belangstelling voor hem groot, maar David hield de rust erin. “Ik heb gewoon vaak mijn telefoon uitgezet", lacht hij. “Mensen vroegen me of bepaalde geruchten klopten, maar ik wist dat ik nergens heen zou gaan. Het was zelfs grappig om te lezen wat er allemaal gezegd werd.”

Ondanks het vertrek van jongens als Sadiki en Ivanovic had David nooit het gevoel dat ook hij klaar was voor een volgende stap. “Iedere speler volgt zijn eigen pad. Voor mij was het logisch om te blijven en verder te groeien bij Union. Ik geloof dat dit de beste plek is voor mijn ontwikkeling.”

Met 24 goals vorig seizoen heeft hij alvast stevige ambities voor de komende jaargang. “Ik heb persoonlijke doelstellingen, maar die hou ik voor mezelf. Als ik ze haal, betekent dat sowieso dat Union er goed voorstaat. Daar gaat het uiteindelijk om.”