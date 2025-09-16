'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 13 reacties
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4293

Mats Rits heeft geen toekomst meer bij RSC Anderlecht. De middenvelder is zelfs naar de B-kern gestuurd. Al is hij niet van plan om het daarbij te laten.

Mats Rits was de voorbije twee seizoenen regelmatig een basisspeler bij RSC Anderlecht. Dit seizoen komt de 32-jarige middenvelder niet meer in het stuk voor.

NAC Breda was afgelopen zomermercato concreet. De Nederlandse club vond echter geen persoonlijk akkoord - Rits wordt allesbehalve slecht betaald in Brussel - met onze landgenoot.

Doorn in het oog van Olivier Renard

De weigering van Rits om naar Breda te trekken is een doorn in het oog van Olivier Renard. Het contract van Rits loopt op het einde van het seizoen af. Anderlecht had hem dan ook héél graag zien vertrekken.

Sinds vorige week vertoeft Rits in de B-kern. Zonder enig uitzicht op speelminuten. En Anderlecht is niét van plan om hem bij RSCA Futures te laten meevoetballen.

Juridische stappen

Het Nieuwsblad weet dat (de entourage van) Rits de mogelijkheden onderzoekt of de beslissing van Anderlecht op juridisch vlak wel correct is. Al zal hij in dat geval echt wel op geen enkele minuut meer moeten rekenen…

13 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mats Rits

Meer nieuws

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
2
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
1
Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
6
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
4
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
1
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
1
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
1
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

14:40
1
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
11
17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

15:00
Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
2
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

14:30
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
6
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
3
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
17
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
11
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

07:40
12
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
4
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
18
Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

07:00
4
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over PSV - Union SG: 1-3 JaKu JaKu over Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen JaKu JaKu over Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen" filip.dhose filip.dhose over Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben" filip.dhose filip.dhose over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit filip.dhose filip.dhose over Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen Vital Verheyen Vital Verheyen over Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti Dirk1897 Dirk1897 over Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved