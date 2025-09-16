'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

Mats Rits heeft geen toekomst meer bij RSC Anderlecht. De middenvelder is zelfs naar de B-kern gestuurd. Al is hij niet van plan om het daarbij te laten.

Mats Rits was de voorbije twee seizoenen regelmatig een basisspeler bij RSC Anderlecht. Dit seizoen komt de 32-jarige middenvelder niet meer in het stuk voor.

NAC Breda was afgelopen zomermercato concreet. De Nederlandse club vond echter geen persoonlijk akkoord - Rits wordt allesbehalve slecht betaald in Brussel - met onze landgenoot.

Doorn in het oog van Olivier Renard

De weigering van Rits om naar Breda te trekken is een doorn in het oog van Olivier Renard. Het contract van Rits loopt op het einde van het seizoen af. Anderlecht had hem dan ook héél graag zien vertrekken.

Sinds vorige week vertoeft Rits in de B-kern. Zonder enig uitzicht op speelminuten. En Anderlecht is niét van plan om hem bij RSCA Futures te laten meevoetballen.

Juridische stappen

Het Nieuwsblad weet dat (de entourage van) Rits de mogelijkheden onderzoekt of de beslissing van Anderlecht op juridisch vlak wel correct is. Al zal hij in dat geval echt wel op geen enkele minuut meer moeten rekenen…