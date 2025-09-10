Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Mats Rits moet zich voortaan bij het B-kern van Anderlecht melden. De ervaren middenvelder voegt zich bij Alexis Flips, Majeed Ashimeru en Thomas Foket, die eerder al buiten de A-kern werden geplaatst, weet LDH.

Coach Besnik Hasi wil zijn groep afslanken. Met meer dan dertig spelers onder contract was het volgens hem onmogelijk om efficiënt te werken met de A-ploeg.

Rits kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie voor paars-wit. Toch bleef hij zich professioneel opstellen en hard trainen.

Sportieve keuze

De beslissing heeft niets met zijn houding te maken. Het is een puur sportieve keuze, benadrukt de club.

Op het middenveld heeft Anderlecht een overvloed aan opties. Jongere spelers met toekomstperspectief zoals Llansana, De Cat en Saliba krijgen nu de voorkeur op de 32-jarige Rits.

Zijn contract loopt bovendien stilaan af, waardoor zijn rol bij Anderlecht meer en meer uitgespeeld lijkt. Hij slaagde er niet in een transfer af te dwingen en lijkt tot Nieuwjaar aan de kant te staan.