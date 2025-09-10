Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4291

Mats Rits moet zich voortaan bij het B-kern van Anderlecht melden. De ervaren middenvelder voegt zich bij Alexis Flips, Majeed Ashimeru en Thomas Foket, die eerder al buiten de A-kern werden geplaatst, weet LDH.

Coach Besnik Hasi wil zijn groep afslanken. Met meer dan dertig spelers onder contract was het volgens hem onmogelijk om efficiënt te werken met de A-ploeg.

Rits kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie voor paars-wit. Toch bleef hij zich professioneel opstellen en hard trainen.

Sportieve keuze

De beslissing heeft niets met zijn houding te maken. Het is een puur sportieve keuze, benadrukt de club.

Op het middenveld heeft Anderlecht een overvloed aan opties. Jongere spelers met toekomstperspectief zoals Llansana, De Cat en Saliba krijgen nu de voorkeur op de 32-jarige Rits.

Zijn contract loopt bovendien stilaan af, waardoor zijn rol bij Anderlecht meer en meer uitgespeeld lijkt. Hij slaagde er niet in een transfer af te dwingen en lijkt tot Nieuwjaar aan de kant te staan.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mats Rits

Meer nieuws

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
7
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
10
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

07:00
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

20:52
5
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
4
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
6
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
4
België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

20:02
5
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
4
Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

14:40
19
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
6
OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

19:20
Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

18:10
Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

18:20
OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

18:00
1
"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

17:10
📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

17:00
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
4
OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

17:20
Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

16:30
Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

16:00
13
OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen Joe Joe over Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar mantoch mantoch over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd mantoch mantoch over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Arthur Shelby Arthur Shelby over Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op" Arthur Shelby Arthur Shelby over Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed? RememberLierse RememberLierse over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier Obiku Obiku over Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or André Coenen André Coenen over België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved