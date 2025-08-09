Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel
NAC Breda zoekt vlak voor de start van het nieuwe Eredivisieseizoen nog versterking voor het middenveld. De club heeft daarbij haar oog laten vallen op Mats Rits van RSC Anderlecht.

Trainer Carl Hoefkens, die in het verleden met Rits samenwerkte bij Club Brugge, zou de 32-jarige Belg al hebben ‘warm gemaakt’ voor een overstap naar Breda. Rits kwam in zijn carrière onder meer uit voor (Jong) Ajax, KV Mechelen en Club Brugge, en heeft een indrukwekkend palmares met vier Belgische landstitels en bijna 500 wedstrijden in het betaald voetbal. Hoefkens ziet hem als een ervaren leider en belangrijke schakel op het middenveld.

Rits staat weliswaar niet onwelwillend tegenover een transfer naar NAC, maar er zal nog veel water naar zee moeten vloeien voor het gerealiseerd kan worden. Als het al kan. Hij wees eerder al een aanbieding van het Poolse Pogoń Szczecin af en zou een terugkeer naar de Eredivisie wél zien zitten. Toch houdt de middenvelder nog meerdere opties open voor zijn toekomst.

Hoogst onzeker

Het grootste obstakel is financieel van aard. Rits heeft in Brussel nog een riant contract bij Anderlecht, wat het voor NAC moeilijk maakt om hem in te lijven. De Bredase club zal creatief moeten zijn om de deal rond te krijgen.

De beperkte middelen van NAC maken dat een akkoord met zowel speler als club verre van zeker is. Zonder financiële tegemoetkomingen lijkt de komst van Rits dan ook een zware opgave.

Hoewel de goede relatie tussen Hoefkens en Rits een voordeel is, benadrukken ingewijden dat “de liefde van twee kanten moet komen”. Op dit moment is er nog geen doorbraak in de onderhandelingen en blijft de transfer hoogst onzeker.

