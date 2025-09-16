Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

De spelers van Union SG kunnen in de Champions League méér verdienen dan hun collega's van Club Brugge. Dat onthulde De Insider in de nieuwste aflevering van de HLN Voetbalpodcast.

Bij blauw-zwart ligt de premie per punt op 12.000 euro bruto. Union trekt dat bedrag op tot 13.000 euro, en bij een gunstig vervolg in de competitie kan dat zelfs oplopen tot 15.000 euro per punt.

Concreet betekent dit dat de Brusselaars bij een overwinning minstens 40.000 euro bruto opstrijken, afgerond naar boven. Wordt de eerstvolgende competitiewedstrijd nadien niet verloren, dan stijgt de premie tot 45.000 euro.

Lees ook... Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Specialleke van Union

Dat Union zijn spelers meer beloont dan Club is niet zo vreemd. De basislonen bij de landskampioen liggen immers een stuk lager. Terwijl Club meerdere grootverdieners in zijn kern heeft, schommelen de toplonen bij Union rond 750.000 euro bruto per jaar.

Union staat erom bekend creatieve systemen uit te werken. Eerder al koppelde de club premies in de Jupiler Pro League aan prestaties en ook stilstaande fases leveren er extra’s op. In de Champions League krijgt het premiesysteem opnieuw een opvallende twist.

Zo wil Union vermijden dat een Europese zege gevolgd wordt door een dip in de competitie. Het 'specialleke' zorgt ervoor dat de spelers ook in de JPL scherp blijven, zelfs na een avondje kampioenenbal.

