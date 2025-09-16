Vanhaezebrouck ziet dat één Club Brugge-speler een probleem heeft: "Dat staat vast"

Jorne Spileers zag zijn rol bij Club Brugge de voorbije weken groeien, maar de verdediger staat mogelijk opnieuw onder druk. Analist Hein Vanhaezebrouck wijst erop dat het nieuws dat Joel Ordoñez niet vertrok een grote impact had op Spileers.

“Spileers was een vaste pion in de verdediging geworden, die mondjesmaat groeide. Tot het nieuws kwam dat Ordoñez niet wegging", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. De aanwezigheid van de Ecuadoraanse verdediger lijkt Spileers’ vertrouwen te hebben aangetast.

Tijdens het duel tegen La Louvière had Spileers het zichtbaar lastig. “Hij én Mechele gaven te veel ruimte aan de spitsen. Zelfs onder druk slaagden die erin de bal bij te houden", legt Vanhaezebrouck uit. Het tegendoelpunt kwam mede door zijn betrokkenheid, al wijst hij op bredere teamproblemen.

Logische wissel

Vanhaezebrouck merkt ook op dat Spileers niet optimaal verdedigde in één-tegen-één-situaties. “Vlak voor het tegendoelpunt liet hij zich makkelijk opzij zetten. Omdat hij met de handen op de rug verdedigde, blokkeer je jezelf. Het leek alsof er twijfels in zijn hoofd ontstonden.”

De druk van Ordoñez die terugkeert in de basis is volgens de analist een belangrijke factor. “Want Ordoñez wordt weer titularis, dat staat vast. Anders zakt zijn marktwaarde. Ik snapte de wissel dus wel, maar dat maakte het niet minder pijnlijk voor Spileers.”

Spileers tekende deze zomer nog bij en had gehoopt een vaste basisplaats te veroveren na het vertrek van Ordoñez. Nu zal hij moeten omgaan met de terugkeer van zijn concurrent en zijn mentale weerbaarheid tonen om voldoende speeltijd te verdienen.