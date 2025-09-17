Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Club Brugge opent donderdag zijn Champions League-campagne tegen AS Monaco. Analist Frank Boeckx blikte vooruit bij HUMO en temperde meteen de verwachtingen.

“Vorig jaar hebben ze het goed gedaan, maar er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze gehad hebben. Ik heb Nicky Hayen daar al mee geplaagd: ‘Die konijnenpoot van u!'", vertelt hij bij HUMO. Volgens Boeckx moet Club realistisch zijn.

“Een owngoal van Celtic en een weggeefpenalty tegen Aston Villa leverden zomaar vier punten op. Dit seizoen moeten ze hun punten pakken tegen Monaco, Atalanta, Almaty en Marseille. Alles wat ze tegen Bayern, Barcelona, Sporting of Arsenal rapen, zal een bonus zijn.”

Lees ook... Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

De ex-doelman ziet ook een tactisch verschil met de Belgische competitie. “In de Champions League moeten ze het spel niet maken. Dat ligt hen beter. Alle tegenstanders – op Almaty na – zullen de bal opeisen. Dan kan Club rustig met een stevige organisatie spelen en loeren op de counter. Dat is makkelijker dan een ploeg moeten kapot spelen.”

Volgens Boeckx is dit een verzwakt Club Brugge

Toch twijfelt Boeckx aan de slagkracht voorin. “Met Tzolis en Talbi hadden ze twee wapens in de omschakeling. Vooral Talbi was cruciaal, maar hij is weg. Diakhon en Forbs moeten tonen dat ze dat ook kunnen. Jutglà was slim in de counter, maar zijn opvolger Vermant is een ander type. En Nilsson mag weg, dus achter Vermant hebben ze enkel Tresoldi. Dat is een risico.”

Ook op het middenveld zijn er zorgen. “Ardon Jashari was outstanding, dat heb ik van Ludovit Reis nog niet gezien. Aleksandar Stankovic kan me meer bekoren. Maar dit is een ander Club Brugge, een verzwakt Club Brugge. Tegen Monaco wordt het meteen erop of eronder.”

Ten slotte wijst Boeckx op de fundamentele uitdaging voor blauw-zwart. “De dag dat Mignolet, Mechele en Vanaken vervangen moeten worden, krijgt Club het echt lastig. Het viel me trouwens op dat Bart Verhaeghe in zijn lijstje met legends alleen Mechele en Vanaken noemde, en niet Mignolet. Dat lijkt me meer dan zomaar een kwestie van keepersrotatie.”

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (18/09).

