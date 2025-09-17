De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau
Een overwinning van 6-0 tegen Glasgow Rangers (9-1 totaalscore), een demonstratie van 1-3 op het veld van PSV Eindhoven: Club Brugge en Union Saint-Gilloise maken indruk in Europa. Ook in de Jupiler Pro League zijn ze nu al de grote favorieten.

Stel je voor dat er zulke overwinningen in Europa zouden zijn van welk ander Belgisch team dan ook? Door Rangers en PSV Eindhoven binnen enkele weken belachelijk te maken, hebben Club Brugge en Union Saint-Gilloise bevestigd dat ze de vaandeldragers zijn van ons voetbal op continentaal niveau.

Deze donderdag ontvangt Brugge AS Monaco en het zou niet verbazingwekkend zijn als blauw-zwart ook daar de drie punten zou pakken. Dit zou in lijn zijn met wat ze de afgelopen jaren in Europa hebben laten zien. Ondertussen heeft Genk gelukkig Lech Poznan verslagen in de Europa League voorrondes, terwijl Anderlecht de groepsfase van de Conference League heeft gemist na twee vernederingen tegen Häcken en AEK Athene.

Brugge en Union zetten hun opmars voort

Maar de herhaalde deelnames van Brugge en USG aan de beste Europese competities, evenals de verkoop van hun beste spelers voor fortuinen, hebben een sneeuwbaleffect. Alleen al de deelname aan de Champions League levert bijna 25 miljoen euro op; een overwinning in de groepsfase levert 2,1 miljoen op, al verdiend door Union deze dinsdag dus.

De 11 punten van Brugge afgelopen seizoen leverden nog eens 7,7 miljoen op bovenop de deelnamepremie, met daarbovenop nog de rangschikkingspremies. Kortom: een complete jackpot, en ze hebben deze zomer voor in totaal 83,5 miljoen verkocht. Bedragen die lager zouden zijn geweest zonder de Europese prestaties. USG heeft aan de andere kant voor 69 miljoen verkocht; na een seizoen in de Champions League zal het misschien volgend jaar nog beter zijn.

Consequenties zijn duidelijk

Voor Belgische clubs zijn deze bedragen waanzinnig, en de consequenties zijn duidelijk: het gat tussen dit topduo en de rest van het kampioenschap wordt groter. Het volstaat om naar het algemene niveau van de Pro League te kijken om dit te beseffen.

De nederlaag van Brugge tegen RAAL La Louvière maakt onze gedachte misschien wat wankel, maar zulke misstappen kunnen gebeuren. We twijfelen er geen seconde aan dat op middellange en lange termijn slechts twee clubs het kampioenschap zullen domineren: Union en Brugge.

Kunnen de andere clubs nog iets terugdoen?

Racing Genk, de derde hond in het kegelspel, staat zeker nog een trapje hoger dan de rest, maar slaagt er niet in om de benodigde stap te zetten om op hetzelfde niveau te spelen als het topduo. Een duo dat uiteindelijk zou kunnen beginnen te lijken op de clubs uit Glasgow in de Schotse eerste klasse: heersers in een steeds meer achterblijvend kampioenschap.

De dramatische situatie van Antwerp, Gent, Anderlecht en Standard draagt niet bij aan de wedijver. We kunnen alleen maar blij zijn om onze twee trotse vertegenwoordigers te zien schitteren in Europa. Maar we moeten ook hopen dat ze snel niet de enigen zijn die op dat niveau spelen...

