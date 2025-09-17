Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Voor hun Champions League-duel bij PSV nam Union-president Alex Muzio nog even het woord. Hij richtte zich tot de Belgische voetbalfans met een bijzondere boodschap.

“Voordat de match begint, wilde ik de kans nemen om de leiding en supporters van Anderlecht te bedanken dat we hun stadion mogen gebruiken voor onze thuiswedstrijden”, zei Muzio bij VTM.

Union heeft andere opties overwogen, maar geen enkele was zo geschikt als het Lotto Park. “We willen ons hier tonen als waardige vertegenwoordigers van het Belgische voetbal”, voegde hij toe.



Het is opvallend dat Muzio dit zei, gezien de historische spanningen tussen Union en Anderlecht. De relatie tussen beide clubs was in het verleden niet altijd even soepel.

Muzio wil relatie met Anderlecht herstellen

Voor het gebruik van het stadion betaalt Union een flink bedrag: meer dan 250.000 euro per wedstrijd. Een stevige som, maar het biedt het team de kans om op het hoogste Europese niveau te spelen.

Door deze samenwerking kan Union zich volledig concentreren op het voetbal en hun historische Champions League-debuut optimaal beleven, terwijl ze tegelijkertijd de band met Anderlecht herstellen. In hun beginjaar in de Jupiler Pro League was er nog een grote gunfactor vanuit Anderlecht, maar dat is intussen ook verwaterd. De spanningen tussen de twee supportersclans is de laatste jaren opgelopen.