Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

DAZN heeft nog steeds geen akkoord met een telco over de uitzendrechten voor de Jupiler Pro League. Zou Bart Verhaeghe al spijt hebben van een eerdere beslissing? De voorzitter van Club Brugge komt met een opmerkelijke uitspraak op de proppen.

De wedstrijden van de Jupiler Pro League en Challenger Pro League zijn nog steeds niet op televisie te bekijken. DAZN lijkt in vergevorderde onderhandelingen te zitten met Proximus, maar een akkoord is er (nog) niet.

"Je moet weten dat Club Brugge helemaal klaar was om de uitzendrechten individueel te verkopen", verrast Bart Verhaeghe in Het Laatste Nieuws. "We hebben uiteindelijk meegedaan aan de collectieve verkoop in het belang van het Belgische voetbal."

Club Brugge was klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen

De voorzitter van blauw-zwart roept de telecomoperatoren dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Een deal met DAZN zou niet alleen goed zijn voor het Belgische voetbal. De telco's moeten ook eens nadenken over hun eigen toekomst."

"Zij verkeren in crisis", windt Verhaeghe er geen doekjes om. "Ik zou niet graag een aandeelhouder van een telco zijn. De clubs hebben alleszins géén problemen met DAZN. De fans? Mijn schoonmoeder is 91 en kijkt via de app van DAZN naar onze wedstrijden."

De fans? Mijn schoonmoeder is 91 en kijkt via de app van DAZN naar onze wedstrijden

Al heeft Verhaeghe wel nog een boodschap voor de andere clubs. "Elke club dient de eigen toekomst voor te bereiden. En ook de kleine clubs moeten er rekening mee houden dat ze hun rechten, data en meta indivueel moeten kunnen vermarkten."