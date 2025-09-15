Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Foto: © photonews

De soap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal krijgt een nieuwe wending. De politieke druk om een doorbraak te forceren neemt toe en vooral Georges-Louis Bouchez speelt daarin een opvallende rol.

De MR-voorzitter probeert de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen en heeft er zelf ook belang bij als voorzitter van Francs Borains. Volgens onze informatie zijn de gesprekken tussen DAZN en Proximus intussen hervat en zelfs in een vergevorderd stadium. Dat opent opnieuw de deur naar een terugkeer van het Belgische voetbal op de klassieke televisiekanalen, iets waar heel wat supporters al weken om smeken.

Bronnen bij De Tijd stellen dat vooral DAZN water bij de wijn heeft gedaan. De rechtenhouder zou bereid zijn om minder te verdienen dan oorspronkelijk gehoopt, wellicht ingegeven door de teleurstellende cijfers van de eigen abonnementen.

Toch wist DAZN ook zijn slag te slaan. Proximus zou namelijk bereid zijn om niet enkel de Belgische competitie uit te zenden, maar ook het bredere sportpakket van DAZN te integreren, inclusief buitenlands topvoetbal en andere competities. Over de laatste financiële details wordt nog onderhandeld.

De verwachting is dat zodra Proximus toehapt, ook andere operatoren zullen volgen. Vooral Telenet en VOO/Orange zouden op basis van de tender recht hebben op dezelfde voorwaarden. Daarmee lijkt een sneeuwbaleffect in de maak dat het Belgische voetbal opnieuw breed beschikbaar kan maken.

Tot slot liet DAZN verstaan dat er ook met kleinere spelers gesprekken lopen. Daarbij duikt de naam van DIGI op, al zouden die onderhandelingen eerder op de langere termijn spelen. Voorlopig ligt de bal dus in het kamp van Proximus, met Bouchez als onzichtbare regisseur die de druk hoog houdt.

