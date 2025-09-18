Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Geen Romeo Vermant nog tegen AS Monaco en dus zal Nicolò Tresoldi meer dan waarschijnlijk de honneurs waarnemen diep in de spits. Die kijkt enorm uit naar het begin van de Champions League.

"Het is een droom die uitkomt", aldus topaankoop Nicolò Tresoldi. Hij heeft een marktwaarde van negen miljoen euro en was een miljoenentransfer van Club Brugge en zal dus willen en moeten renderen.

Tresoldi zal het moeten doen tegen AS Monaco

Ook tegen AS Monaco, want Romeo Vermant is nog buiten strijd en dus kan de 21-jarige Italiaan zijn stekje gaan proberen op te eisen diep in de spits.



"Ik kijk er echt naar uit, het wordt een leuke match in een leuk stadion tegen een leuke tegenstander", klonk het met veel positiviteit op de persconferentie op de dag voor de wedstrijd.

Tresoldi voelt geen druk voor Champions League

"Ik ben een fan van AC Milan, dus ik ben opgegroeid met wedstrijden in de Champions League van hen. Ik kijk nu ook nog steeds elke dinsdag en woensdag, dus het is nu echt wel een droom die uitkomt hoor."

"Ik voel geen druk, al ben ik natuurlijk een beetje nerveus omdat het iets nieuws is. Veel mensen kijken naar dit soort wedstrijden, maar ik kan goed met de druk om. Ik ben gewoon blij dat ik kan debuteren in de Champions League."