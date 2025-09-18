De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

De spelers en de staf van AS Monaco zijn eindelijk aangekomen in België voor de wedstrijd van vanavond tegen Club Brugge. Maar de reis verliep niet zonder problemen. De match in de Youth League is zelfs verlaat.

In 2025 lijkt het verbinden van Monaco met Brugge niet de moeilijkste reis te zijn. Vooral met de middelen ingezet voor de clubs die in de Champions League spelen. Toch zal AS Monaco nog lang herinnerd worden aan deze vlucht naar de luchthaven van Oostende.

Zoals we gisteren al meldden, werd de vlucht vertraagd vanwege een probleem met de airconditioning in het vliegtuig. In een sauna waren het de Monegasken die in hun onderkleding het platform moesten aflopen.



🚨🚨AS MONACO



❌ Het vliegtuig kan niet VERTREKKEN vanwege een airconditioningprobleem!



😂 De spelers zijn in ONDERGOED uitgestapt op het platform! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Het verhaal eindigt daar niet: terwijl de delegatie van ASM vanochtend met een ander vliegtuig moest vertrekken, bleek deze te klein te zijn om zowel het eerste team als het Youth League-team mee te nemen, meldt het account Ligue 1 on air, dat alle vliegreizen van Franse clubs bijhoudt. Er moest dus gewacht worden op een tweede vliegtuig dat dringend werd ingezet.

Problemen blijven aanhouden

Uiteindelijk vertrok iedereen pas in de late ochtend, om uiteindelijk om 12.38 uur in Oostende te landen. Slechts zes uur voor de wedstrijd landen, dat is heel ongebruikelijk voor een Champions League-wedstrijd.

De vertraging is zo groot dat de UEFA genoodzaakt was de Youth League-wedstrijd tegen de Brugse beloften te verplaatsen naar 15.30 uur.