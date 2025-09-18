Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?

Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?
Foto: © photonews
De nieuwe FIFA-ranglijst is vandaag uitgekomen. We nemen even een snelle blik op de belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit de nieuwe top-10. En dat kan ook nog van belang zijn naar de toekomst toe.

Na de internationale pauze van september is het tijd voor de nieuwe FIFA-ranking. Een van de eerste opvallende veranderingen is aanzienlijk: Argentinië, de regerend wereldkampioen, staat niet langer op de eerste plaats.

Spanje nieuwe nummer één op FIFA-ranking

De Albiceleste betaalt de prijs voor de nederlaag tegen het Ecuador van Nilson Angulo vorige week. Spanje profiteert hiervan. De 0-3 en 0-6 overwinningen van La Roja op Bulgarije en Turkije helpen de Europees kampioen om voor het eerst sinds 2014, meer dan tien jaar geleden, terug aan de top te komen.

De Argentijnen staan zelfs niet op de tweede plaats: het is Frankrijk dat profiteert na hun 0-2 overwinning in Oekraïne en 2-1 overwinning tegen IJsland om ook naar voren te schuiven. Daarna blijft Engeland vierde. De top-5 wordt aangevuld door Portugal ten koste van Brazilië, dat nu zesde staat.

België blijft op een knappe achtste plaats op FIFA-ranking

En de Rode Duivels? Daar zien we geen verandering: ondanks de twee 6-0 overwinningen aan het begin van de maand, behouden de troepen van Rudi Garcia de achtste plaats in de rankings, slechts enkele punten achter Nederland op de zevende plaats.

Achter ons klimt Kroatië naar de negende plaats en profiteert Italië van de daling van Duitsland (13e) om de top-10 compleet te maken. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 23 oktober. Met oog op de loting richting WK is het van belang om in de top-9 te blijven staan.

België

