OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

Alexis De Sart heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij RWDM afgelopen zomer niet werd verlengd. Maar nu heeft hij dan toch opnieuw een uitdaging gevonden en dat bij tweedeklasser RFC Liège.

Alexis De Sart keert terug naar Luik. Het jeugdproduct van Standard heeft een contract getekend bij tweedeklasser RFC Liège. Dat heeft de club op donderdag zelf aangekondigd. De Sart tekent een contract voor één seizoen met een optie om er een extra jaar aan toe te voegen.

De Luikenaar zat sinds het tussenseizoen zonder club nadat hij zijn contract bij RWDM Brussels niet zag verlengd worden. Nu vindt hij dus opnieuw een uitdaging bij een ploeg uit de Challenger Pro League.

Na bijna tien jaar keert De Sart terug naar zijn geboortestad. In 2016 verliet hij Standard om bij Sint-Truiden te gaan voetballen. Na passages bij Antwerp en Oud-Heverlee Leuven belandde hij in 2022 bij RWDM.

Veel blessureleed

De voorbije seizoenen kwam De Sart veel minder in actie dan hij zelf had gehoopt. Hij kende veel blessureleed en kon zich na zijn terugkeer niet meer in de ploeg van Yannick Ferrera knokken. RWDM verspeelde uiteindelijk in de laatste rechte lijn het promotieticket richting de Jupiler Pro League.

Bij RFC Liège zal De Sart onder Gaëtan Englebert voetballen. Die is uitermate tevreden met de komst van de middenvelder: "Dit was een opportuniteit die we niet mochten laten liggen. We hebben goede hoop dat zijn fysieke problemen verleden tijd zijn."