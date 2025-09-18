OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League
Word fan van Luik FC! 180

Alexis De Sart heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij RWDM afgelopen zomer niet werd verlengd. Maar nu heeft hij dan toch opnieuw een uitdaging gevonden en dat bij tweedeklasser RFC Liège.

Alexis De Sart keert terug naar Luik. Het jeugdproduct van Standard heeft een contract getekend bij tweedeklasser RFC Liège. Dat heeft de club op donderdag zelf aangekondigd. De Sart tekent een contract voor één seizoen met een optie om er een extra jaar aan toe te voegen.

De Luikenaar zat sinds het tussenseizoen zonder club nadat hij zijn contract bij RWDM Brussels niet zag verlengd worden. Nu vindt hij dus opnieuw een uitdaging bij een ploeg uit de Challenger Pro League.

Na bijna tien jaar keert De Sart terug naar zijn geboortestad. In 2016 verliet hij Standard om bij Sint-Truiden te gaan voetballen. Na passages bij Antwerp en Oud-Heverlee Leuven belandde hij in 2022 bij RWDM.

Veel blessureleed

De voorbije seizoenen kwam De Sart veel minder in actie dan hij zelf had gehoopt. Hij kende veel blessureleed en kon zich na zijn terugkeer niet meer in de ploeg van Yannick Ferrera knokken. RWDM verspeelde uiteindelijk in de laatste rechte lijn het promotieticket richting de Jupiler Pro League.

Bij RFC Liège zal De Sart onder Gaëtan Englebert voetballen. Die is uitermate tevreden met de komst van de middenvelder: "Dit was een opportuniteit die we niet mochten laten liggen. We hebben goede hoop dat zijn fysieke problemen verleden tijd zijn."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Alexis De Sart
Gaetan Englebert

Meer nieuws

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

13:45
Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

13:30
📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

13:00
Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

12:45
3
Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

12:30
Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

12:00
9
Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

11:40
"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

11:20
3
Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

11:00
3
Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

10:30
7
De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

10:00
LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez

LIVE: Club Brugge nog zonder Seys in de basis, maar wel met Ordonez

09:16
Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

09:30
10
🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

09:00
Bij Manchester United heeft invloedrijke speler al het één en ander te zeggen over Senne Lammens

Bij Manchester United heeft invloedrijke speler al het één en ander te zeggen over Senne Lammens

08:40
Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

08:20
1
Vincent Kompany laat zich uit over de situatie bij Anderlecht en ziet het positief

Vincent Kompany laat zich uit over de situatie bij Anderlecht en ziet het positief

08:00
2
Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant

Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant

07:40
4
Heeft Philippe Clement (eindelijk) nieuwe uitdaging beet? 'Deze buitenlandse club wil coach héél graag hebben'

Heeft Philippe Clement (eindelijk) nieuwe uitdaging beet? 'Deze buitenlandse club wil coach héél graag hebben'

07:00
1
Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

07:20
8
Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eenmalig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand

Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eenmalig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand

06:30
1
Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet Reactie

Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet

23:29
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

22:27
Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken

Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken

22:30
2
Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

22:00
2
ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

21:40
1
Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

21:20
1
Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

21:00
23
Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

20:40
11
Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

20:20
7
Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

20:00
Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

19:40
16
Lokeren komt verrassend uit de hoek en legt Belgisch jeugdinternational met verleden bij KAA Gent vast

Lokeren komt verrassend uit de hoek en legt Belgisch jeugdinternational met verleden bij KAA Gent vast

19:20
Héél straffe cijfers! Ondanks sportieve malaise haalt Manchester United recordomzet op... en blijft het verlieslatend

Héél straffe cijfers! Ondanks sportieve malaise haalt Manchester United recordomzet op... en blijft het verlieslatend

19:00
1
De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

18:40
12

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 6
Lierse SK Lierse SK 20/09 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 20/09 Jong Genk Jong Genk
K Beerschot VA K Beerschot VA 20/09 Francs Borains Francs Borains
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 20/09 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 20/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 20/09 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 20/09 KSC Lokeren KSC Lokeren

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over "KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko DKMA DKMA over Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League franchi franchi over Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht" Nesdra Nesdra over Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit" franchi franchi over Ook Burgess had enkele concrete aanbiedingen afgelopen zomer: Union-aanvoerder vertelt waarom hij niét is vertrokken franchi franchi over Belgische spits wil in Champions League indruk maken op Rudi Garcia, maar moest al na halfuur naar de kant Birger J. Birger J. over Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute tisookeenmening tisookeenmening over Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk' TIGERMANIA TIGERMANIA over Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge Snipergoal Snipergoal over Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved