OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

José Mourinho is de nieuwe coach van SL Benfica. The Special One zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen.

Minstens even belangrijk te vermelden: er is een tweezijdige opstapclausule opgenomen in de overeenkomst. Beide partijen kunnen er na dit seizoen voor kiezen om niét door te gaan.

Terug in Portugal, 21 jaar na zijn vertrek bij Porto

Voor Mourinho is het zijn tweede ambtstermijn bij Benfica. De Portugees was in 2000 kort T1 van As Aguias. Uiteindelijk maakte hij in Portugal vooral naam als coach van FC Porto.

The Special One kwam zijn contract overigens op een héél speciale manier tekenen. Mourinho arriveerde aan het Estadio Da Luz in een Ferrari 612 Sessante. De exclusieve wagen was ooit een geschenk van... Roman Abramovich.

Waarom werd José Mourinho ontslagen bij Fenerbahçe SK?

Voor de volledigheid: Mourinho werd enkele weken geleden ontslagen als coach van Fenerbahçe SK na een uitschakeling in de Champions League tegen... SL Benfica. De voorzitter van Fener gaf echter een andere reden voor het vertrek.