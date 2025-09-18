OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier
Word fan van SL Benfica! 122

José Mourinho is de nieuwe coach van SL Benfica. Dat heeft de Portugese topclub woensdag naar buiten gebracht.

José Mourinho is de nieuwe coach van SL Benfica. The Special One zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen.

Minstens even belangrijk te vermelden: er is een tweezijdige opstapclausule opgenomen in de overeenkomst. Beide partijen kunnen er na dit seizoen voor kiezen om niét door te gaan.

Terug in Portugal, 21 jaar na zijn vertrek bij Porto

Voor Mourinho is het zijn tweede ambtstermijn bij Benfica. De Portugees was in 2000 kort T1 van As Aguias. Uiteindelijk maakte hij in Portugal vooral naam als coach van FC Porto.

The Special One kwam zijn contract overigens op een héél speciale manier tekenen. Mourinho arriveerde aan het Estadio Da Luz in een Ferrari 612 Sessante. De exclusieve wagen was ooit een geschenk van... Roman Abramovich.

Waarom werd José Mourinho ontslagen bij Fenerbahçe SK?

Voor de volledigheid: Mourinho werd enkele weken geleden ontslagen als coach van Fenerbahçe SK na een uitschakeling in de Champions League tegen... SL Benfica. De voorzitter van Fener gaf echter een andere reden voor het vertrek.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
José Mourinho

Meer nieuws

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Reactie

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

22:45
3
OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

22:30
Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd" Reactie

Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

22:10
Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

21:40
3
Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

21:10
8
Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

21:20
4
Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

20:39
Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

20:20
Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

21:00
Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

20:40
Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

19:40
3
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

20:00
Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

19:00
1
ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

19:20
Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

18:00
1
Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert Analyse

Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert

18:40
Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

18:20
3
Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

17:40
Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

17:20
1
Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

16:30
1
🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

17:00
4
Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

16:15
1
Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?

Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?

16:00
De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

15:00
Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

15:45
Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

15:30
2
Kind van het huis keert terug naar Lierse: "Ik gun ze alles"

Kind van het huis keert terug naar Lierse: "Ik gun ze alles"

15:15
1
Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

14:20
7
Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari

Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari

14:40
2
Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

13:30
1
Hij speelde er al acht jaar: Voormalige sterkhouder droomt van terugkeer naar Beerschot

Hij speelde er al acht jaar: Voormalige sterkhouder droomt van terugkeer naar Beerschot

14:15
STVV gelooft vol in stunt tegen Genk en komt met goed nieuws voor supporters

STVV gelooft vol in stunt tegen Genk en komt met goed nieuws voor supporters

14:00
2
Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

13:45
1
Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

12:45
10
📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

13:00
Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 4-1 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 4-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 1-2 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen Mike 90 Mike 90 over Club Brugge - Monaco: 4-1 DKMA DKMA over Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Divano Divano over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans Canard-i Canard-i over Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen" FCBalto FCBalto over Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk' FCBalto FCBalto over Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa JaKu JaKu over Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge" JaKu JaKu over Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij JaKu JaKu over Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved