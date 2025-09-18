Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

Club Brugge streek deze zomer zo'n 85 miljoen euro op aan uitgaande transfers. Voorzitter Bart Verhaeghe benadrukt dat het geld niet enkel naar sportieve versterking gaat. De helft gaat naar nieuwe spelers, de andere helft wordt opzij gelegd voor het stadion, dat er eindelijk moet komen.

Het stadiondossier sleept intussen bijna twintig jaar aan, maar Verhaeghe blijft hopen op een doorbraak. “Zaterdag zat ik in het nieuwe stadion van La Louvière en dacht ik: hopelijk komt het bij ons ook eindelijk in orde. 2028-2029 is realistisch. We hopen in 2026 te starten met de bouw", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens de voorzitter ligt de bal nu bij de bevoegde instanties. “Er lopen twee dossiers bij de Raad van State. Hopelijk volgt eind dit jaar duidelijkheid en daarna groen licht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”



Verhaeghe wil tegen 2028 in het nieuwe stadion spelen

Ook de laatste bezwaren vanuit de buurt zouden intussen weggewerkt zijn. “In mei zaten we samen met de stad, voor- en tegenstanders en politie. De politie bevestigde nog eens dat er geen overlast zal zijn omdat er geen wagens in de blauwe zone kunnen.”

Toch ergert Verhaeghe zich aan de tegenkanting. “Het ergste is dat de tegenstanders niet eens de moeite doen om ons uitgebreide dossier te lezen. Zij verspreiden liever om de haverklap fake news. Sorry dat ik het zeg, maar dat is echt zielig.”

Ondanks alle obstakels blijft de Club-voorzitter optimistisch. “Het gesprek was gelukkig positief. Er is hoop. Wij zijn er klaar voor, nu moet het dossier eindelijk vooruit.”