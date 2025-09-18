Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Met zijn eerste doelpunt van het seizoen was Yannick Cappelle afgelopen weekend één van de hoofdrolspelers in de zege van Zulte Waregem tegen Oud-Heverlee Leuven. Die lijn hoopt hij zaterdag tegen Charleroi door te trekken.

Afgelopen weekend won Zulte Waregem met 2-0 van Oud-Heverlee Leuven. De eindstand stond na 38 minuten al op het scorebord na een afgeweken vrije trap van Thomas Claes en een doelpunt van Yannick Cappelle.

De linksachter is onder de radar aan een uitstekend seizoen bezig bij de promovendus. Hij begon elke wedstrijd in de basis en werd enkel tegen Westerlo op speeldag twee vroegtijdig naar de kant gehaald.

Kans gegrepen

Tegen OH Leuven wist hij voor het eerst te scoren. In een gesprek met Het Laatste Nieuws blikt hij terug op zijn steile vooruitgang bij Zulte Waregem. “Ik heb mijn kans met beide handen gegrepen”, klinkt het.

Met rushes over de linkerkant en prima defensief werk valt Cappelle de jongste weken steeds vaker op. Toch heeft hij geen nood aan al die extra aandacht: “Ik hoef niet in de schijnwerpers te staan.”

Cappelle en Zulte Waregem trekken komende zaterdag naar het veld van Charleroi en hopen een tweede opeenvolgende zege te behalen. Dat de linksachter opnieuw aan de aftrap zal verschijnen, lijkt een zekerheid.