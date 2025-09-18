Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

Monaco neemt het donderdag op tegen Club Brugge in de Champions League in het Jan Breydelstadion. De Franse pers balanceert tussen vertrouwen en voorzichtigheid.

Op donderdagavond neemt AS Monaco het op tegen Club Brugge in de Champions League. In Frankrijk heeft de pers zich gebogen over deze confrontatie. Tussen argwaan en vertrouwen verschillen de meningen.

Wat kan AS Monaco op bezoek bij Club Brugge?

RMC Sport toont zich eerder optimistisch. Volgens het medium is Brugge "nog niet helemaal op zijn beste niveau", met verwijzing naar de nederlagen tegen Mechelen en La Louvière. "Onder deze omstandigheden zie ik AS Monaco niet verliezen in Brugge", stelt de zender.



TF1 daarentegen benadrukt de Europese ervaring van Club Brugge en roept op tot voorzichtigheid. "Niet zeker dat Monaco echt de favoriet is bij hun verplaatsing naar het Venetië van het Noorden", is te lezen, waarbij de continentale ervaring van de Bruggelingen wordt benadrukt.

Wisselende kansen voor blauw-zwart

Aan de andere kant kijkt Le Figaro verder. De krant ziet Monaco als een serieuze kanshebber voor de achtste finales. Het schema in de groepsfase wordt gunstig geacht.

Vanavond wil Club Brugge op het veld van het Jan Breydelstadion vertrouwen op zijn Europese ervaring om Monaco te dwarsbomen. Na Union Saint-Gilloise mogen we dromen van een nieuwe Belgische overwinning in de Champions League.