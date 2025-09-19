🎥 Ook Carlos Forbs bijzonder tevreden na de overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Na een glansrijke prestatie kan Club Brugge tevreden terugkijken naar de partij tegen AS Monaco (4-1). Carlos Forbs was goed voor een assist en stond na de wedstrijd tevreden voor onze microfoon.

Carlos Forbs windt er geen doekjes om na de duidelijke zege van Club Brugge tegen AS Monaco (4-1): "We waren veruit het beste team vanavond. We wisten dat we een goed wedstrijdplan moesten hebben, en dat werkte. Dus alle eer gaat naar ons."

Toen het nog 0-0 was, stopte Simon Mignolet een strafschop. Hij krijgt daarvoor complimenten van Forbs: "Het was een geweldige redding van Simon, en dat gaf ons nog meer vertrouwen. Zijn redding gaf ons een extra boost."

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Vandaag waren we echt op ons niveau.

Vorige week verloor Club Brugge van La Louvière. Wat zijn de verschillen tussen het Club van vandaag en dat van vorige week? "Vandaag hebben we veel meer intensiteit getoond en dat was zichtbaar op het veld. Maar dat moeten we elke wedstrijd toepassen als we het goed willen doen. We nemen elke wedstrijd zoals ze komt. Elke wedstrijd is anders. Maar vandaag waren we echt op ons niveau. Elke wedstrijd is moeilijk, niets is ooit eenvoudig. Maar als we op ons best zijn, kunnen we er drie of vier maken, zoals we vandaag hebben gedaan, of zoals tegen de Rangers. We moeten zo doorgaan."

"Na het weekendverlies moesten we onze speelwijze veranderen, vooral in een grote wedstrijd als deze. En dat is precies wat we vandaag hebben gedaan. Bij een club als deze moeten we elke week goed spelen. Het is absoluut een les voor de rest van het seizoen. We leren van nederlagen zoals tegen La Louvière en vandaag hebben we laten zien wat we elke wedstrijd willen doen."

Het is een goede transfer voor mij.

Forbs kwam pas in de zomer aan op Jan Breydel en heeft nog geen spijt van die beslissing: "Ja, het is een goede transfer voor mij. Maar ik moet geconcentreerd blijven, mijn hoofd houden bij het spel, blijven hard werken en mijn werk doen."

"Als ik naar de ranglijst kijk, met clubs zoals Real Madrid, maak ik daar dan een screenshot van om het te bewaren? Nee, nee. Zoals ik al zei, neem ik elke wedstrijd zoals ze komt. Dat is hoe ik erin sta en dat is ook de mentaliteit van de groep."

Zondag ontvangt Club Brugge STVV. Hoe zal het team van Nicky Hayen deze wedstrijd benaderen? "We veranderen niets. We zullen proberen op dezelfde manier te spelen en te winnen, vooral thuis. We hebben die drie punten nodig. Zal ik fris zijn voor deze wedstrijd? Ja, natuurlijk. We zullen goed herstellen, van vanavond genieten, morgen rusten en dit weekend er weer tegenaan gaan."

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

OH Leuven schrijft geschiedenis en mag naar League Phase Champions League

Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig"

