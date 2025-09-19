Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

De overname van tweedeklasser Beerschot is zo goed als rond. De nodige handtekeningen om de deal tussen de huidige eigenaars en de nieuwe, Japanse eigenaars te bekrachtigen, zouden op donderdag gezet zijn.

Het was het nieuws dat de voorbije weken en maanden de supporters enorm bezighield. Zal Beerschot effectief nieuwe eigenaars kennen tijdens het seizoen 2025-2026? Na vijf speeldagen lijkt het toch in orde te gaan komen.

Want volgens Het Laatste Nieuws zijn de handtekeningen tussen enerzijds de Saoedische hoofdaandeelhouder prins Abdullah bin Mosaad en enkele Vlaamse minderheidsaandeelhouders en anderzijds een Japanse investeringsgroep gezet.

Niet langer United World op het Kiel

En zo lijkt er een einde te komen aan zeven jaar United World op het Kiel. Tijdens die periode braken de Antwerpenaren twee keer de poort naar de Jupiler Pro League open. Even vaak vielen ze weer terug naar het tweede niveau.

De nieuwe eigenaars zijn niet over één nacht ijs gegaan. De onderhandelingen tussen beide partijen liepen al sinds maart, maar de Japanners hebben de club eerst helemaal doorgelicht zodat ze niet voor aangename verrassingen zouden staan na een overname.

Het ultieme bedrag waarvoor Beerschot verkocht wordt aan de Japanners, hangt af van enkele bonussen. Mits bijvoorbeeld een snelle promotie richting de Jupiler Pro League kan de som oplopen tot twintig miljoen euro.