🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug"

José Mourinho. Coaches als hem hebben ze niet al te vaak gemaakt. En ook deze week heeft hij zichzelf nog een keertje heruitgevonden na een toch wel bijzondere zomer voor hem als coach van eerst Fenerbahçe en nu Benfica.

Benfica schakelde eerder deze zomer Fenerbahçe uit in de play-offs van de Champions League. Toen was Mourinho nog coach van de Turken en uiteindelijk kostte het hem mee de kop.

Waarop hij volgens bepaalde bronnen een ontslagpremie van zo'n negen miljoen euro zou hebben gekregen. Om vervolgens ... naar Benfica te trekken en dus wél in de Champions League uit te gaan komen.

De Portugezen ontsloegen hun coach na de eerste wedstrijd in de League Phase die verrassend tegen Qarabag werd verloren. En dus moet Mourinho er nu de boel gaan rechttrekken.

José Mourinho keert (naar eigen zeggen) terug naar zijn niveau bij Benfica

Maar dat deed Mourinho niet, zonder eerst nog eens ferm na te trappen op Fenerbahçe. "Ik heb er verkeerd aan gedaan om naar Fenerbahçe te trekken", was hij stevig op een persconferentie.

"Het was mijn niveau niet. Niet op cultureel gebied en niet qua niveau van voetbal. Niemand vertrekt graag bij een ploeg, maar Benfica coachen is een terugkeer naar mijn niveau. Mijn niveau is het coachen van de grootste clubs van de wereld.