🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug"

🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho. Coaches als hem hebben ze niet al te vaak gemaakt. En ook deze week heeft hij zichzelf nog een keertje heruitgevonden na een toch wel bijzondere zomer voor hem als coach van eerst Fenerbahçe en nu Benfica.

Benfica schakelde eerder deze zomer Fenerbahçe uit in de play-offs van de Champions League. Toen was Mourinho nog coach van de Turken en uiteindelijk kostte het hem mee de kop.

Waarop hij volgens bepaalde bronnen een ontslagpremie van zo'n negen miljoen euro zou hebben gekregen. Om vervolgens ... naar Benfica te trekken en dus wél in de Champions League uit te gaan komen.

@ha.yanited.27 “I am Jose Mourinho” 🗿🔥 #josemourinho #benfica #championsleague #fyp #viral ♬ original sound - HA Yanited official

De Portugezen ontsloegen hun coach na de eerste wedstrijd in de League Phase die verrassend tegen Qarabag werd verloren. En dus moet Mourinho er nu de boel gaan rechttrekken.

José Mourinho keert (naar eigen zeggen) terug naar zijn niveau bij Benfica

Maar dat deed Mourinho niet, zonder eerst nog eens ferm na te trappen op Fenerbahçe. "Ik heb er verkeerd aan gedaan om naar Fenerbahçe te trekken", was hij stevig op een persconferentie.

"Het was mijn niveau niet. Niet op cultureel gebied en niet qua niveau van voetbal. Niemand vertrekt graag bij een ploeg, maar Benfica coachen is een terugkeer naar mijn niveau. Mijn niveau is het coachen van de grootste clubs van de wereld. 

@espnnl "Fenerbahçe was mijn niveau niet" 😅 Mourinho's niveau? "De grootste clubs ter wereld" 🌍😬 #mourinho #fenerbahce #benfica ♬ origineel geluid - ESPN NL
1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Fenerbahçe
SL Benfica
José Mourinho

Meer nieuws

LIVE: OHL moet in tweede helft achterstand proberen weg te werken Live

LIVE: OHL moet in tweede helft achterstand proberen weg te werken

17:06
Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10"

Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10"

17:00
1
Crisis noopt tot vragen: zijn Thorsten Fink en collega Russel Martin nog coach tijdens Rangers - Genk?

Crisis noopt tot vragen: zijn Thorsten Fink en collega Russel Martin nog coach tijdens Rangers - Genk?

16:02
1
Twee goals en een assist voor Buffalo: "Speel graag met hen"

Twee goals en een assist voor Buffalo: "Speel graag met hen"

15:15
Vanhaezebrouck en Van der Elst verschillen van mening over Skoras na transfer van Club naar Gent

Vanhaezebrouck en Van der Elst verschillen van mening over Skoras na transfer van Club naar Gent

15:30
1
Mandel United stelt wedstrijd uit: bestuurder Mario David (met verleden bij Cercle, Deinze en Dender) plots overleden

Mandel United stelt wedstrijd uit: bestuurder Mario David (met verleden bij Cercle, Deinze en Dender) plots overleden

15:00
1
Antwoord aan de fans: Renard & co laten zich uit over situatie rond Mats Rits

Antwoord aan de fans: Renard & co laten zich uit over situatie rond Mats Rits

14:30
LIVE: Anderlecht met De Cat en Angulo, Stef Wils moet vooraan puzzelen

LIVE: Anderlecht met De Cat en Angulo, Stef Wils moet vooraan puzzelen

13:46
Einde voetbalcarrière? Speler van 100 miljoen euro wil naar Olympische Spelen als ... sprinter

Einde voetbalcarrière? Speler van 100 miljoen euro wil naar Olympische Spelen als ... sprinter

14:00
'Bob Madou (Club Brugge) aast op zitje Wouter Vandenhaute'

'Bob Madou (Club Brugge) aast op zitje Wouter Vandenhaute'

13:30
2
Na de kritiek op zijn spelers vooraf heeft Ivan Leko dit te zeggen na match tegen Dender

Na de kritiek op zijn spelers vooraf heeft Ivan Leko dit te zeggen na match tegen Dender

12:45
Silvio Proto over zijn rol bij RSC Anderlecht: "Dan zijn we gelanceerd"

Silvio Proto over zijn rol bij RSC Anderlecht: "Dan zijn we gelanceerd"

13:00
Malick Fofana na zege van Olympique Lyon: "Ik kijk helemaal niet naar de tegenstander"

Malick Fofana na zege van Olympique Lyon: "Ik kijk helemaal niet naar de tegenstander"

12:30
Wanneer mogen we Amadou Onana en Youri Tielemans opnieuw op het veld verwachten? Hun coach komt met een update

Wanneer mogen we Amadou Onana en Youri Tielemans opnieuw op het veld verwachten? Hun coach komt met een update

12:00
Gewezen doelman van Club Brugge is uitblinker bij winnend Lierse: "We hadden wat geluk nodig"

Gewezen doelman van Club Brugge is uitblinker bij winnend Lierse: "We hadden wat geluk nodig"

11:30
Standard zet stappen onder Vincent Euvrard: "Willen hoger spelen met veel intensiteit"

Standard zet stappen onder Vincent Euvrard: "Willen hoger spelen met veel intensiteit"

11:00
Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?"

Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?"

10:30
5
🎥 Stevig schrikmomentje: speler Dender wordt onwel en moet worden afgevoerd naar ziekenhuis

🎥 Stevig schrikmomentje: speler Dender wordt onwel en moet worden afgevoerd naar ziekenhuis

09:45
Charles Vanhoutte over transfer naar OGC Nice: "Eerst mocht ik niet weg"

Charles Vanhoutte over transfer naar OGC Nice: "Eerst mocht ik niet weg"

10:00
1
Hij was de rots in de branding bij Bayern München: Wereldkampioen stopt met voetballen

Hij was de rots in de branding bij Bayern München: Wereldkampioen stopt met voetballen

09:30
Casper Nielsen ziet verbetering bij Standard ondanks matige start: "Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan" Interview

Casper Nielsen ziet verbetering bij Standard ondanks matige start: "Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan"

09:00
1
Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

08:40
Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel"

Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel"

08:20
19
Franky Van der Elst over Racing Genk en Thorsten Fink: "Hij moet ook eens op tafel kloppen"

Franky Van der Elst over Racing Genk en Thorsten Fink: "Hij moet ook eens op tafel kloppen"

08:00
Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

07:40
Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn"

Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn"

07:20
5
Luc De Fougerolles, huurling van FC Dender, is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions

Luc De Fougerolles, huurling van FC Dender, is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions

07:00
Geflopt bij RSC Anderlecht en nu in het team van de week van de Champions League

Geflopt bij RSC Anderlecht en nu in het team van de week van de Champions League

06:30
Zonder écht te overtuigen: KAA Gent laat weinig spaanders heel van Kadavers uit Dender

Zonder écht te overtuigen: KAA Gent laat weinig spaanders heel van Kadavers uit Dender

22:43
🎥 Een pareltje van Bilal El Khannouss en hij opent zijn rekening voor VFB Stuttgart

🎥 Een pareltje van Bilal El Khannouss en hij opent zijn rekening voor VFB Stuttgart

23:00
1
Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League

Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League

22:00
1
Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorige week geblesseerd naar de kant moest

Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorige week geblesseerd naar de kant moest

22:30
Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht

21:40
4
SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

21:20
2
Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

21:00
6
Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 6
Göztepe Göztepe 3-0 Besiktas Besiktas
Genclerbirligi Genclerbirligi 1-0 Eyüpspor Eyüpspor
Trabzonspor Trabzonspor 19:00 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Antalyaspor Antalyaspor 19:00 Kayserispor Kayserispor
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 21/09 Alanyaspor Alanyaspor
Kocaelispor Kocaelispor 21/09 Rizespor Rizespor
Kasimpasa Kasimpasa 21/09 Fenerbahçe Fenerbahçe
Samsunspor Samsunspor 21/09 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Galatasaray Galatasaray 22/09 Konyaspor Konyaspor

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over 🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Overmars windt er geen doekjes om na mercato Antwerp: "In bedrijfswereld krijg je dan 10 op 10" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eénvoudig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand Lung Marc Lung Marc over Vanhaezebrouck en Van der Elst verschillen van mening over Skoras na transfer van Club naar Gent --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Crisis noopt tot vragen: zijn Thorsten Fink en collega Russel Martin nog coach tijdens Rangers - Genk? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel" juniorke26 juniorke26 over Mandel United stelt wedstrijd uit: bestuurder Mario David (met verleden bij Cercle, Deinze en Dender) plots overleden Panzer Panzer over DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT Vital Verheyen Vital Verheyen over Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan Obiku Obiku over Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved