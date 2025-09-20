Antwoord aan de fans: Renard & co laten zich uit over situatie rond Mats Rits

Zoals een week geleden al duidelijk werd, is het Fan Council van RSC Anderlecht ondertussen samengekomen. Onder meer Olivier Renard moest het er komen uitleggen over onder meer de transfers.

Maandag stond bij Anderlecht een overlegmoment tussen de Fan Council en de club geprogrammeerd. Ondertussen zijn de beslissingen daaruit bekend gemaakt.

Olivier Renard reageert na de kritiek

Onder meer Olivier Renard lag de voorbije weken onder vuur omwille van de transfermercato. Daarbij werd verwezen naar de verkoop van Kasper Dolberg, maar ook naar het verwijzen naar de B-kern van Mats Rits.



Lees ook... LIVE: Anderlecht met De Cat en Angulo, Stef Wils moet vooraan puzzelen

Daarover hebben Renard en Tim Borguet nu uitleg gegeven aan de fans. "Waarom Rits naar de B-kern is gegaan? Omdat er een duidelijke intentie van de club om de speler te laten vertrekken. Constructief, maar wel duidelijk."

Geen Mats Rits bij de Futures

"Het is absoluut niet persoonlijk, want er is helemaal geen disciplinair probleem met Mats. Dus dat is geen gemakkelijke beslissing op menselijk vlak. Maar we moeten plaats maken voor jongeren, zoals Tajouart, om van eerste ploeg te proeven en onze jonge spelers een pathway te bieden (en te vermijden dat ze vertrekken)."

Of Rits dan een plekje kan krijgen bij de Futures om daar van waarde te zijn? "We willen waken over een permanente wisselwerking tussen de Futures en de eerste ploeg. En talenten van de Futures die kunnen groeien bij de Futures om daarna de stap naar de eerste ploeg te zetten krijgen voorrang. Dus neen, Mats zal niet voor de Futures spelen."