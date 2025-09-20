Geflopt bij RSC Anderlecht en nu in het team van de week van de Champions League

Wie kent Derrick Luckassen nog? De Nederlandse verdediger speelde een paar jaar geleden bij RSC Anderlecht, maar een succesverhaal werd het niet. Nu staat hij in het team van de week van de Champions League.

Het mag geen verrassing heten dat Hans Vanaken staat te blinken in het team van de week van de Champions League. Een meer dan terechte bekroning na zijn glansprestatie met Club Brugge tegen AS Monaco. Er staat nog één naam in het team van de week dat een belletje zal rinkelen bij de Belgische voetbalfans.

Derrick Luckassen krijgt de eer om een plek te hebben in het team van de week van de Champions League. De Nederlandse verdediger was man van de wedstrijd na het punt dat FC Pafos kon grijpen tegen Olympiakos Piraeus. Het eerste punt in de allereerste wedstrijd ooit voor FC Pafos in de Champions League. De UEFA bekroonde hem nog extra met een plek in het team van de week.

Luckassen kwam op een blauwe maandag nog uit voor RSC Anderlecht. De Brusselse club leende hem van PSV in augustus 2019 en in januari 2021 keerde hij terug naar de Nederlandse club. Een succesverhaal werd zijn verblijf bij RSC Anderlecht niet. Hij kwam in 29 wedstrijden in actie en kwam éénmaal tot scoren.