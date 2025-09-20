Kompany blijft indruk maken met Bayern, Liverpool blijft frustreren

Foto: © photonews

Op zaterdag stonden er overal in Europa alweer heel wat pittige duels op het programma. In Engeland blijft Liverpool maar driepunters scoren zonder echt te overtuigen en ook elders gebeurde er al heel wat.

Vijf wedstrijden zijn er al gespeeld door Liverpool in de Premier League en vijf werden er al gewonnen. Ook tegen Everton was dat echter niet met al te veel overschot.

Liverpool zit al aan 15 op 15 zonder echt te overtuigen

Gravenberch en Ekitiké hadden na een halfuur nochtans al voor een 2-0 voorsprong gezocht, maar na de aansluitingstreffer van Gueye werd het nog een halfuurtje bibberen voor Liverpool.

In de voorbije vier wedstrijden tegen Bournemouth, Arsenal, Burnley en Newcastle was het telkens in minuut 88 of later dat Liverpool nog een belangrijk doelpunt scoorde - en dat was ook het geval in de Champions League tegen Atlético Madrid. Punten pakken is echter het allerbelangrijkste en dat doet het team.

Harry Kane met hattrick

Dan maakt Bayern München tot dusver toch iets meer indruk. Na vier wedstrijden zitten ze daar al op een doelsaldo van 17 gemaakte doelpunten en 3 tegengoals.

Ook bij Hoffenheim maakte het team van Vincent Kompany opnieuw indruk met een 1-3 overwinning dankzij een hattrick van Harry Kane. Daarbij wel twee strafschoppen. 

Premier League

20/09/2025 13:30Liverpool FC - Everton2-1
20/09/2025 16:00Burnley - Nottingham Forest1-1
20/09/2025 16:00Brighton - Tottenham2-2
20/09/2025 16:00Wolverhampton - Leeds United1-3
20/09/2025 16:00West Ham Utd - Crystal Palace1-2
20/09/2025 18:30Manchester United - Chelsea2-0
20/09/2025 21:00Fulham - Brentford-

Bundesliga

20/09/2025 15:301899 Hoffenheim - Bayern München1-4
20/09/2025 15:30FC Augsburg - 1. FSV Mainz 051-4
20/09/2025 15:30Hamburger SV - 1. FC Heidenheim2-1
20/09/2025 15:30Werder Bremen - Freiburg0-3
20/09/2025 18:30RB Leipzig - 1. FC Köln3-1

